हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट

64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट

Suniel Shetty Fitness Secret: सुनील शेट्टी 64 साल के हैं. वो अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं. आइए जानते हैं सुनील शेट्टी की सीक्रेट डायट के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Nov 2025 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

सुनील शेट्टी इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम एक्टर में से एक हैं. 64 की उम्र में भी वो बेहद फिट हैं. एक्टर सोशल मीडिया पर अपने एब्स फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते हैं. सुनील शेट्टी अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं. वो अपनी डायट भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं. आइए जानते हैं एक्टर के रुटीन के बारे में.

सुनील शेट्टी की डायट

जिरोधा को-फाउंडर निखिल कामथ संग एक पुराने पॉडकास्ट में सुनील ने अपनी डायट के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, 'नॉर्मली, मैं घर पर जब होता हूं तो प्रोटीन रिच हैवी ब्रेकफास्ट करता हूं. 4 अंडे खाता हूं. मुझे डेयरी प्रोडेक्ट ज्यादा सूट नहीं करते हैं. इसीलिए मैं उन्हें अवॉइड करता हूं.'

लंच और डिनर में सुनील 150 से 200 ग्राम फिश और चिकन लेते हैं. उनके डेली फूड डायट में वो 1600 से 1700 कैलोरी लेते हैं, जो उनके वर्कआउट को भी सपोर्ट करता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

शुगर खाते हैं एक्टर

इसके अलावा शुगर को लेकर सुनील ने कहा, 'हां, मैं शुगर खाता हूं, क्योंकि में शुगर के सब्स्टीट्यूट पर विश्वास नहीं करता हूं. मेरे लिए या तो फल होते हैं या फिर शुगर.' वो सुबह एक कप चाय पीते हैं और दूसरी शाम को एक कप पीते हैं. दोनों कप चाय को वो बिना किसी गिल्ट के एंजॉय करते हैं.

अपने स्ट्रिक्ट डायट रुटीन के बाद भी सुनील मीठा खाते हैं. उन्हें मीठा बहुत पसंद है. सुनील ने बताया था, 'मुझे फल बहुत पसंद है. मुझे मेरा मीठा बहुत पसंद है. अगर आप मुझे कहें कि खाने के बाद कोई मीठा नहीं तो मैं पागल हो जाऊगा.' सुनील 7 बजे के बाद रात में नहीं खाते हैं. वो अपने खाने को डायजस्ट होने के लिए समय देते हैं.

वर्क फ्रंट पर सुनील को वेलकम टू द जंगल में देखा जाएगा. इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, संजय दत्त, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, श्रेयस तलपड़े जैसे स्टार्स हैं. इसके अलावा सुनील को फिल्म हेराफेरी 3 में देखा जाएगा.

Published at : 02 Nov 2025 01:14 PM (IST)
Suniel Shetty
