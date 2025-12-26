भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवगंत अटल बिहारी बाजपेयी की 101वें बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर मशहूर सिंगर कैलाश खेर मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में पहुंचे. यहां सिंगर का ग्रैंड कॉन्सर्ट ऑर्गनाइज किया गया था. लेकिन चलते शो में कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्होंने बीच में ही अपना शो रोक दिया और वहां आई पब्लिक पर नाराज हो गए. 25 दिसंबर को आर्गेनाइज इस कॉन्सर्ट में ऑडियंस के हुड़दंग से सिंगर की काफी निराश कर दिया है. यहां देखिए वायरल वीडियो.

'हमने आपकी प्रशंसा की और आप जानवरगिरी कर रहे हैं... '

बीती रात कैलाश खेर का ग्वालियर में ग्रैंड कॉन्सर्ट ऑर्गनाइज किया गया. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सिंगर ने गुस्से में शो बंद करने की बात कह डाली. सोशल मीडिया पर कई विडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें ग्वालियर के इस कॉन्सर्ट में ऑडियंस द्वारा मचाए हुड़दंग की झलक साफ देखी जा सकती है. जब सिंगर ने वहां मौजूद लोगों को आगे आने को कहा तो कई लोग बैरिकेड्स से छलांग लगाकर स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया.

इसके बाद बवाल मच गया और सिंगर ने अपने शो को बीच में ही रोक देने की बात कह दी. वायरल वीडियो में सिंगर कहते नजर आएं,'कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स से इक्विपमेंट्स की निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे. हम ने आपकी इतनी प्रशंसा की और आप जानवरगिरी कर रहे हैं. जनवर गिरी मत करिए प्लीज '.

पुलिस से सुरक्षा की भी की अपील

कैलाश खेर के शो में अचानक भीड़ का सैलाब देखा गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. लोग स्टेज के पास आते दिखे जिसे बाद सिंगर भी भड़क गए. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सभ्य व्यवहार करने की अपील की यहां तक कि सेफ्टी के लिए पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया कि स्टेज में मौजूद कलाकारों को सुरक्षा दी जाए. लेकिन इतना कहने के बाद भी भीड़ पर काबू पाया नहीं गया और सिंगर ने बीच में ही अपना परफॉर्मेंस रोक दिया और वो चले गए.