भाबीजी घर पर हैं शो में शुभांगी अत्रे को शिल्पा शिंदे ने रिप्लेस कर दिया है. अब एक्ट्रेस किसी और नए प्रोजेक्ट्स से जुड़ने की तैयारी में हैं. आपको बता दें शो की शुरुआत में शुभांगी ने शिल्पा को रिप्लेस किया था.