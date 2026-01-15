कबीर बेदी ने की थी चार शादियां, परवीन बाबी संग भी जुड़ा नाम, फिल्मी है लव लाइफ

कबीर बेदी का नाम उन चुनिंदा एक्टर्स में शुमार है जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी अलग पहचान बनाई. थिएटर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कबीर बेदी ने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा में भी काम किया और वहां स्टारडम हासिल किया. भारत में उन्हें आज भी फिल्म ‘खून भरी मांग’ के दमदार नेगेटिव रोल के लिए याद किया जाता है. कल यानी 16 जनवरी को कबीर बेदी अपना बर्थडे मना रहे हैं ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है.

पहली शादी और फिल्मी लव स्टोरी

साल 1969 में कबीर बेदी ने मॉडल और ओडिसी डांसर प्रोतिमा गुप्ता से शादी की. दोनों की लव स्टोरी काफी फिल्मी थी. जब परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली. इस शादी से उनके दो बच्चे हुए पूजा बेदी और सिद्धार्थ बेदी. हालांकि, वक्त के साथ रिश्ते में तनाव बढ़ता गया लेकिन बच्चों की वजह से दोनों ने इसे निभाने की कोशिश की और यहां तक कि ओपन मैरिज का फैसला भी लिया. आखिरकार 1977 में दोनों का तलाक हो गया.



परवीन बाबी के साथ रिश्ते का दौर

प्रोतिमा के साथ शादी के दौरान ही कबीर बेदी का नाम एक्ट्रेस परवीन बाबी से जुड़ गया. कहा जाता है कि प्रोतिमा और कबीर के रिश्ते में भावनात्मक दूरी आ चुकी थी और इसी दौरान परवीन बाबी उनकी जिंदगी में आईं. धीरे-धीरे कबीर इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो गए और परिवार से दूर होते चले गए. ये दौर प्रोतिमा के लिए बेहद मुश्किल रहा और उन्होंने आखिरकार कबीर से अलग होने का फैसला किया.



परवीन बाबी के बाद की जिंदगी

हालांकि परवीन बाबी और कबीर बेदी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे. लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका. काम की वजह से दूरी और अलग-अलग देशों में रहना उनके ब्रेकअप की बड़ी वजह बना. इसके बाद कबीर ने 1980 में ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसान हम्फ्रीज से शादी की. इस शादी से उनके बेटे आदम बेदी हुए जो आज मॉडल हैं. लेकिन ये रिश्ता भी टिक नहीं पाया और 1990 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद 1991 में कबीर ने BBC रेडियो प्रेजेंटर निकी मूलगांवकर से शादी की जो उनसे उम्र में काफी छोटी थीं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से यह शादी भी 2005 में खत्म हो गई.





अंतिम शादी और उम्र का फासला

तीन असफल शादियों के बाद कबीर बेदी की जिंदगी में आईं लंदन बेस्ड सोशल रिसर्चर परवीन दुसांझ. दोनों के बीच उम्र का करीब 30 साल का फासला था जिसे लेकर खूब चर्चा हुई. इस रिश्ते को कबीर की बेटी पूजा बेदी का समर्थन नहीं मिला क्योंकि परवीन उनसे उम्र में भी छोटी थीं. बावजूद इसके कबीर और परवीन ने खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया और साथ में पब्लिक अपीयरेंस देने लगे.



रोमांटिक प्रपोजल और 70वें बर्थडे शादी

आखिरकार कबीर बेदी ने रोम में परवीन दुसांझ को प्रपोज किया और अपने 70वें बर्थडे पर दोनों ने शादी कर ली. इस शादी में पूजा बेदी शामिल नहीं हुईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.