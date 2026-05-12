'एक दिन' के फ्लॉप होने से आमिर खान हैं बेहद दुखी, जुनैद खान ने किया खुलासा

बॉलीवुड अभिनेता जुनैद खान अपनी पिछली फिल्म 'लवयापा' की असफलता के बाद 'एक दिन' से बड़े पर्दे पर लौटे थे. हालांकि, 'एक दिन' भी दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. वहीं विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में हुई बातचीत में जुनैद ने फिल्म के निराशाजनक परफॉर्मेंस पर रिएक्शन दिया और साथ ही बताया कि उनके पिता आमिर खान अभी भी फिल्म के फ्लॉप होने से दुखी हैं.

'एक दिन' के फ्लॉप होने पर क्या बोले जुनैद खान

फिल्म के खराब प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए जुनेद शांत दिखेय फिल्म को मिले रिव्यूज पर अपने विचार शेयर करते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हालांकि टीम को फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं. उन्होंने कहा, “हां, फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. हमें उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि फिल्म अच्छा नहीं कर पाई. कभी-कभी ऐसा होता है. यह एक ऐसी फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने इसको एंजॉय किया. बहुत से लोगों को यह फिल्म पसंद आई, लेकिन लगता है कि ज्यादातर लोगों को यह पसंद नहीं आई. ऐसा कभी-कभी होता है.”

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'एक दिन' के फ्लॉप होने से दुखी हैं आमिर खान

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि फिल्म के निर्माता आमिर खान ने इस निराशाजनक परिणाम पर कैसे रिएक्ट किया तो जुनेद ने बताया कि एक्टर-फिल्म मेकर अभी भी फिल्म के फ्लॉप होने से इमोशनली एफेक्टेड हैं. वो अब भी उदास हैं. इतने साल बीत जाने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी, ये बात उन्हें अब भी बहुत परेशान करती है. लेकिन वो खुद को बिजी रखते हैं और फिर से वही सब करने निकल पड़ते हैं. वो किसी फिल्म की असफलता को बहुत गंभीरता से लेते हैं, खासकर तब जब उन्हें वो फिल्म पसंद आती है.”

'एक दिन' के बारे में

सुनील पांडे द्वारा निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले मंसूर खान, आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा निर्मित, 'एक दिन' से साई पल्लवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और जुनैद खान की यह दूसरी फिल्म थी. यह रोमांटिक ड्रामा 2016 की थाई फिल्म वन डे का रीमेक है. इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से मिले-जुले से निगेटिव रिव्यू मिलें थे. 1 मई को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन उसके बाद इसकी कमाई में लगातार गिरावट आई. खबरों के अनुसार, 11 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में केवल 5.44 करोड़ रुपये और भारत में 4.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

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