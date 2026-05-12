गोवा मौनी-सूरज ने की थी ग्रैंड शादी, 5 स्टार रिजॉर्ट के कमरों का एक रात का रेंट था 20 हजार

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोवा में दो रीति-रिवाजों से की थी मौनी-सूरज ने ग्रैंड शादी, 5 स्टार रिजॉर्ट के कमरों का एक रात का रेंट था 20 हजार

गोवा में दो रीति-रिवाजों से की थी मौनी-सूरज ने ग्रैंड शादी, 5 स्टार रिजॉर्ट के कमरों का एक रात का रेंट था 20 हजार

बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने चार साल पहले अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड सूरज नांबियर से शादी की थी. कपल ने गोवा के 5 स्टार रिजॉर्ट में सात फेरे लिए थे. रिजॉर्ट के कमरों का एक रात का रेंट 20 हजार था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 12 May 2026 12:45 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, मौनी और सूरज नांबियर ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद उनके तलाक की अफवाहें इंटरनेट पर हो रही हैं. हालांकि कपल ने अभी तक अपनी तरफ ने कोई बयान नहीं दिया है. उनके फैंस तलाक की खबरों को लेकर हैरन है. कपल ने जनवरी 2022 में शादी की थी.

गोवा में दो रीति-रिवाजों से की थी मौनी-सूरज ने ग्रैंड शादी, 
बता दें, मौनी रॉय ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड सूरज नांबियर के साथ 27 जनवरी को गोवा में शादी रचाई थी. सूरज एक बिजनेसमैन हैं. कपल ने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में बेहद निजी अंदाज में शादी की थी. कपल ने दो रीती-रिवाजों से शादी की थी. मलयाली और बंगाली ट्रेडिशन के साथ. 

 
 
 
 
 
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अपनी शादी में मौनी बला की खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने लाल लेहंगा पहना था. वहीं सूरज ऑफ व्हाइट शेरवानी में नजर आए थें. 

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गोवा में दो रीति-रिवाजों से की थी मौनी-सूरज ने ग्रैंड शादी, 5 स्टार रिजॉर्ट के कमरों का एक रात का रेंट था 20 हजार

5 स्टार रिजॉर्ट के कमरों का एक रात का रेंट
कपल ने गोवा के 5 स्टार रिजॉर्ट हिल्टन मे ग्रैंड शादी की थी. हिल्टन रिजॉर्ट  में एक बेसिक रूम की कीमत ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट्स के मुताबिक करीब 12,000 से शुरू होकर 20,000 रुपये प्रति रात या उससे ज्यादा होता है. हालांकि कमरे की कैटेगरी और सुविधाओं के हिसाब से यह कीमत अलग-अलग हो सकती है.

गोवा में दो रीति-रिवाजों से की थी मौनी-सूरज ने ग्रैंड शादी, 5 स्टार रिजॉर्ट के कमरों का एक रात का रेंट था 20 हजार

वहीं मौनी रॉय और सूरज नांबियर की शादी में कई बड़े सितारों जैसे, करण जोहर, एकता कपूर, मनीष मल्होत्रा और अर्जुन बिजलानी समेत कई सेलब्स शामिल हुए थें.

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कहां हुई थी मौनी और सूरज की पहली मुलाकात
आपको बता दें मौनी और सूरज की पहली मुलाकात साल 2019 में नए साल के मौके पर दुबई में हुई थी. वहीं दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे. मौनी और सूरज ने अपने रिलेशनशिप को छुपाकर रखा हुआ था. दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था.

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Published at : 12 May 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Suraj Nambiar Mouni Roy
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