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अब तक नहीं देखा रेखा का ये अंदाज, तो ना करें मिस, जब पूल में दिखाई थी एक्ट्रेस ने ऐसी अदाएं
Rekha Look: रेखा की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो पूल में ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. स्विमसूट, सनग्लासेस और रेड लिपस्टिक में रेखा का लुक लोगों ने खूब पसंद किया था.
बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रेखा आज भी अपने ग्रेस और स्टाइल से लोगों का दिल जीत लेती हैं. साथ ही उनके कुछ पुराने फोटो सोशल मीडिया पर उनके फैन पेज पर शेयर होती रहती हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस और रॉयल अंदाज साफ नजर आता है. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और एलीगेंस साफ झलक रही है. उम्र बढ़ने के बाद भी उनकी खूबसूरती कई एक्ट्रेसेज को कड़ी टक्कर देती हैं. तो आइए इस लुक को देखते हैं.
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