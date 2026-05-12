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वेनिस बिएनाले में छाया राधिका अंबानी का रॉयल अंदाज, ऑफ-शोल्डर गाउन में लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
Radhika Ambani Look: राधिका अंबानी ने 61वें वेनिस बिएनाले में अपने रॉयल और एलीगेंट लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. आइवरी गोल्ड गाउन में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
राधिका अंबानी खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं. इन दिनों अनंत अंबानी की पत्नी 61वें वेनिस बिएनाले में अपने रॉयल और एलीगेंट लुक से हर किसी का ध्यान खींच रही हैं. अब आइवरी गोल्ड गाउन में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 12 May 2026 09:21 AM (IST)
Tags :Radhika Ambani Venice Biennale
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