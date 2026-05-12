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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवेनिस बिएनाले में छाया राधिका अंबानी का रॉयल अंदाज, ऑफ-शोल्डर गाउन में लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

वेनिस बिएनाले में छाया राधिका अंबानी का रॉयल अंदाज, ऑफ-शोल्डर गाउन में लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

Radhika Ambani Look: राधिका अंबानी ने 61वें वेनिस बिएनाले में अपने रॉयल और एलीगेंट लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. आइवरी गोल्ड गाउन में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 May 2026 09:21 AM (IST)
Radhika Ambani Look: राधिका अंबानी ने 61वें वेनिस बिएनाले में अपने रॉयल और एलीगेंट लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. आइवरी गोल्ड गाउन में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

राधिका अंबानी खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं. इन दिनों अनंत अंबानी की पत्नी 61वें वेनिस बिएनाले में अपने रॉयल और एलीगेंट लुक से हर किसी का ध्यान खींच रही हैं. अब आइवरी गोल्ड गाउन में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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फैशन स्टाइलिश रिया कपूर ने इंस्टाग्राम पर राधिका अंबानी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी अदाएं देखने लायक हैं. उन्होंने 61वें वेनिस बिएनाले में अपने रॉयल और एलीगेंट लुक से सबका दिल जीत लिया.
फैशन स्टाइलिश रिया कपूर ने इंस्टाग्राम पर राधिका अंबानी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी अदाएं देखने लायक हैं. उन्होंने 61वें वेनिस बिएनाले में अपने रॉयल और एलीगेंट लुक से सबका दिल जीत लिया.
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राधिका अंबानी ने इस खास मौके पर आइवरी और गोल्डन टोन का खूबसूरत ऑफ-शोल्डर गाउन पहना, जिस पर बारीक फ्लोरल ब्रोकेड वर्क किया गया है. आउटफिट का फैब्रिक काफी रिच और शाही फील दे रहा है.
राधिका अंबानी ने इस खास मौके पर आइवरी और गोल्डन टोन का खूबसूरत ऑफ-शोल्डर गाउन पहना, जिस पर बारीक फ्लोरल ब्रोकेड वर्क किया गया है. आउटफिट का फैब्रिक काफी रिच और शाही फील दे रहा है.
Published at : 12 May 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Radhika Ambani Venice Biennale

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