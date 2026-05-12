बिना बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया बवाल, 5 दिन में कमा डाले करोड़ों

'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' बिना बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. भक्ति से भरपूर इस ड्रामा में सिद्धार्थ गुप्ता ने लीड रोल प्ले किया है. हार्दिक गज्जर द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म महत्वाकांक्षी कृष्णावतारम ट्रिलॉजी की पहली कड़ी है. इस मूवी ने रिलीज के 6 दिनो में अच्छी कमाई कर डाली है.

'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' ने 5वें दिन कितना किया कलेक्शन?

सिनेमाघरों में इन दिनों नई रिलीज दादी की शादी के अलावा राजा शिवाजी, कुछ हफ्ते पुरानी भूत बंगला और धुरंधर 2 भी मौजूद है. इन सभी फिल्मों के आगे हालिया रिलीज 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और हर दिन अपने कलेक्शन से चौंका रही है. हालांकि इसकी शुरुआत धीमी हुई थी लेकिन फिर इसने टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' ने 42 लाख रुपये से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने 1.15 करोड़, तीसरे दिन 2.25 करोड़ और चौथे दिन 3.55 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' ने रिलीज के 5वें दिन 1.35 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' की 5 दिनों की भारत में नेट कमाई 8.72 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं इसकी भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 10.46 करोड़ रुपये हो गया है.

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राम मोरी के नॉवेल से इंस्पायर है कहानी

'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' भगवान कृष्ण की जर्नी का एक ग्रैंड विजुअल एडेप्टेशन प्रेजेंट करता है. फिल्म प्रेम, भक्ति और दिव्य आश्चर्य से भरी कहानी दिखाती है. यह फिल्म राम मोरी द्वारा लिखे गए सत्यभामा नॉवेल पर बेस्ड है. उपन्यास राधा से वियोग के बाद कृष्ण की लाइफ को दिखाती है और रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ उनके संबंधों पर फोकस्ड है. कथा सत्यभामा के दृष्टिकोण से बताई गई है.

श्री राधा रामनाम से कृष्णावतारम तक

इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत 9 अगस्त, 2024 को हुई थी. इसे पहले श्री राधा रामनाम टाइटल से घोषित किया गया था.फिल्म मेकर्स ने बाद में सिनेमाघरों में रिलीज से पहले इसका टाइटल बदलकर कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट कर दिया था.

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