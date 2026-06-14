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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ

Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ

Jubin Nautiyal Net Worth: बॉलीवुड के जाने-माने सिंगर जुबिन नौटियाल 14 जून को अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी नेटवर्थ जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 14 Jun 2026 07:33 AM (IST)
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मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपनी सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाली आवाज के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. वो बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं. हालांकि, जुबिन के लिए ये मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं था. करियर की शुरुआत में उन्हें रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज वो एक गाने के लिए लाखों रुपये चार्ज करते हैं. आइए जुबिन नौटियाल की नेटवर्थ जानते हैं. 

'इंडियन आइडल' से हुए रिजेक्ट
जुबिन का जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' से की थी, जहां उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे. जुबिन ने फिल्म 'सोनाली केबल' (2014) के गाने 'एक मुलाकात' से बॉलीवुड में कदम रखा. अपने पहले ही गाने से वो रातोंरात सुर्खियों में आ गए. उसी साल उन्होंने 'द शौकीन्स' के लिए 'मेहरबानी' गाना भी गाया. 

जुबिन नौटियाल के हिट गाने
साल 2015 में जुबिन ने सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'बजरंगी भाईजान' के लिए 'जिंदगी' गाना गाया. इसके बाद उन्होंने फिल्म 'जज़्बा' का 'बंदिया', 'बरखा' का 'तू इतनी खूबसूरत है' और 'किस किसको प्यार करूं' में श्रेया घोषाल के साथ 'समंदर' जैसे गानों को अपनी आवाज दी. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर जुबिन ने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है. 

Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ

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60 करोड़ रुपये के मालिक हैं जुबिन नौटियाल
जुबिन भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जुबिन नौटियाल की कुल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपये है. उनकी ज्यादातर कमाई हिट बॉलीवुड गानों, सोलो प्रोजेक्ट्स, कॉन्सर्ट्स, प्राइवेट इवेंट्स, एंडोर्समेंट्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स से मिलने वाली रॉयल्टी से होती है. 

सिंगर का मुंबई में है आलीशान घर
इसके अलावा जुबिन नौटियाल एक गाने के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. वहीं, स्टेज शो और लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए उनकी फीस 50 से 60 लाख रुपये के आसपास होती है. जुबिन नौटियाल के पास मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है. इसके अलावा देहरादून में भी उनका एक बेहद लग्ज़री और खूबसूरत घर है. 

Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ

जुबिन नौटियाल के पास हैं ये गाड़ियां
जुबिन नौटियाल सिर्फ अपनी सुरीली आवाज़ के लिए ही नहीं, बल्कि महंगी गाड़ियों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं. उनके गैराज में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं. सिंगर के पास रोल्स-रॉयस फैंटम, लैंबरगिनी एवेंटाडोर, वॉल्वो एक्ससी90 और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां हैं.

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Published at : 14 Jun 2026 07:33 AM (IST)
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Singer Jubin Nautiyal
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