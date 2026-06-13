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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 'भारत भाग्य विधाता' को पछाड़ा, जानें शनिवार को कितनी हुई कमाई

Box Office: 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 'भारत भाग्य विधाता' को पछाड़ा, जानें शनिवार को कितनी हुई कमाई

Bharat Bhhagya Viddhaata Vs HJTIHH BO: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' ने शनिवार को वीकेंड का फायदा मिला है. लेकिन फिर भी वो 'है जवानी तो इश्क होना है' से पीछे रही. चलिए बताते हैं कमाई.

By : राहुल यादव | Updated at : 13 Jun 2026 08:35 PM (IST)
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Bharat Bhhagya Viddhaata Vs HJTIHH Box Office: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को जैसा सोशल मीडिया और क्रिटिक्स का रिस्पांस मिला वैसा ये बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई. फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही सिमटती नजर आई. इसकी धीमी कमाई को देखते हुए एक के साथ एक फ्री टिकट का ऑफर दिया, जिसका असर भी देखने के लिए मिला लेकिन, ये 'है जवानी तो इश्क होना है' को नहीं पछाड़ पाई. चलिए बताते हैं किसन कितनी कमाई की.

'भारत भाग्य विधाता' का डे 2 कलेक्शन

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पा रही है, जिसे देखते हुए मेकर्स ने एक के साथ एक फ्री टिकट के ऑफर का ऐलान किया, जिसका इसे दूसरे दिन फायदा मिलता दिखा. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ का बिजनेस किया था.
- वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने साढ़े 8 बजे तक 1.21 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 2.21 करोड़ कर चुकी है.

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'है जवानी तो इश्क होना है' डे 9 कलेक्शन

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और मौनी रॉय स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' है लगातार कमाई कर रही है. फिल्म शनिवार को भी कंगना की फिल्म से अच्छा परफॉर्म कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 36.85 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म ने 8वें दिन 1.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. 
- वहीं सैकनिल्क के अनुसार, मूवी ने 9वें दिन साढ़े 8 बजे तक 1.53 करोड़ का बिजनेस किया.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 40.23 करोड़ की कमाई कर ली.

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(बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 13 Jun 2026 08:30 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Bharat Bhhagya Viddhaata
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