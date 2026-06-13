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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDisha Patani Success Story: जेब में 500 लेकर मुंबई आई थीं बरेली की ये बेटी, 'धोनी' की वजह से रातों-रात बनी बॉलीवुड स्टार

Disha Patani Success Story: जेब में 500 लेकर मुंबई आई थीं बरेली की ये बेटी, 'धोनी' की वजह से रातों-रात बनी बॉलीवुड स्टार

Disha Patani Success Story: दिशा पटानी 13 जून को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर एक्ट्रेस की सक्सेस स्टोरी पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 13 Jun 2026 06:44 AM (IST)
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दिशा पाटनी का नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं. दिशा अपने करियर में कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं और वो हॉलीवुड में भी अपना सिक्का आजमा चुकी हैं. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है. दिशा पटानी 13 जून को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर एक्ट्रेस की सक्सेस स्टोरी पर एक नजर डालते हैं. 

दिशा पटानी का फैमिली बैकग्राउंड
दिशा पटानी का जन्म 13 जून 1992 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था. वो हिंदू कुमाऊंनी राजपूत परिवार से हैं. उनके पिता जगदीश सिंह पटानी एक पुलिस ऑफिसर हैं. वहीं उनकी मां पद्मा पटानी हेल्थ इंस्पेक्टर हैं. दिशा की बड़ी बहन खुशबू पटानी भारतीय सेना में मेजर रह चुकी हैं और अब वो एक फिटनेस कोच और एंटरप्रेन्योर हैं. दिशा का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम सूर्यांश पटानी है. 

Disha Patani Success Story: जेब में 500 लेकर मुंबई आई थीं बरेली की ये बेटी, 'धोनी' की वजह से रातों-रात बनी बॉलीवुड स्टार

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दिशा पटानी?
दिशा पाटनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बरेली के बीबीएल पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने लखनऊ स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (बी.टेक) में एडमिशन लिया, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ दिया. दिशा पाटनी पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर 2013 में फर्स्ट रनर-अप भी रह चुकी हैं.

500 रुपये लेकर मायानगरी पहुंची थीं दिशा पटानी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दिशा पटानी जेब में सिर्फ 500 रुपये लेकर मुंबई आई थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैं अपने घर से केवल 500 रुपये लेकर चली थी. मैं हमेशा से पायलट बनना चाहती थी. मैंने मुंबई के एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया और मुझे ऑडिशन के फोन आने लगे थे.'

ये भी पढ़ें:- नोरा फतेही से लेकर दिशा पटानी तक, ये है इन एक्ट्रेसेस के गजब के फिगर का राज- जान लीजिए फिटनेस रूटीन

दिशा पटानी की डेब्यू फिल्म 
दिशा पटानी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में आई तेलुगु फिल्म 'लोफर' से की थी. इसमें उन्होंने मौनी नाम की एक लड़की का रोल निभाया था. इस फिल्म के हीरो वरुण तेज थे. हालांकि, पुरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. 

रातों-रात इस फिल्म से मिली शोहरत
दिशा ने 2016 में बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'एम.एस. धोनी: द अनटॉल्ड स्टोरी' थी. इसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी जैसे एक्टर्स के साथ काम किया था. इस फिल्म में दिशा ने महेंद्र सिंह धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका झा का किरदार निभाया था. भले ही फिल्म में दिशा का रोल छोटा था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग को दर्शकों ने काफी सराहा. इसी फिल्म के जरिए दिशा ने इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई और रातोंरात सुर्खियों में आ गईं.

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दिशा पटानी ने इन हिट फिल्मों में किया काम 
बता दें कि दिशा पटानी ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' (216 करोड़ रुपये), 'कुंग फू योगा' (1200 करोड़ रुपये), 'बागी 2' (254.33 करोड़ रुपये), 'भारत' (325.58 करोड़ रुपये), 'मलंग' (84.50 करोड़ रुपये) और 'एक विलेन रिटर्न्स' (67 करोड़ रुपये) शामिल हैं. इन फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. 

दिशा पटानी की अपकमिंग मूवीज
दिशा पटानी की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगी. ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है. इसमें दिशा पटानी के अलावा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, नाना पाटेकर, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दलेर महंदी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक जैसे तमाम स्टार्स हैं. ये एक्शन कॉमेडी फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:- 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट, यूजर्स बोले- अक्षय कुमार टॉप फॉर्म हैं, मेगा ब्लॉकबस्टर

इसके अलावा दिशा पटानी के पास फिल्म 'आवारापन 2' भी है. इसमें वो इमरान हाशमी के साथ नजर आएंगी. शबाना आज़मी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. नितिन कक्कड़ फिल्म के डायरेक्टर हैं.

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Published at : 13 Jun 2026 06:44 AM (IST)
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