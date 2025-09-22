हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2700 करोड़ Net Worth वाला बॉलीवुड स्टार लोगों की घड़ियां चुराता है, बिग बी भी हो चुके हैं शिकार

2700 करोड़ Net Worth वाला बॉलीवुड स्टार लोगों की घड़ियां चुराता है, बिग बी भी हो चुके हैं शिकार

अक्षय कुमार एक्टिंग के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. उनके साथ काम करने वाले को-स्टार अक्सर बताते हैं कि अक्षय सेट पर प्रैंक करते हैं. कभी-कभी तो उनके प्रैंक खतरनाक होते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 06:16 PM (IST)

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. अक्षय कुमार हाल ही में आप की अदालत शो में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए.

एक्टर ने बताया कि वो सेट पर किस तरह से लोगों के साथ मजाक किया करते हैं. अक्षय कुमार ने बताया कि एक बार तो सेट पर उन्होंने सारा अली खान को प्रसाद के नाम पर लहसुन खिला दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि एक बार बहुत ही सफाई के साथ उन्होंने अमिताभ बच्चन की घड़ी चुरा ली थी.

अमिताभ बच्चन की चुराई घड़ी

दरअसल, अक्षय कुमार से रजत शर्मा ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने बताया था कि अक्षय लोगों से हाथ मिलाते वक्त उनकी घटियां चुरा लेते हैं. अक्षय ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा,' हां, एक बार तो मैंने अमिताभ साहब की घड़ी चुरा ली थी. मैं जानता हूं कि बिना पता चले घड़ियां कैसे चुराई जा सकती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

ट्विंकल खन्ना के बारे में कही ये बात

ये तरकीब सीखी है मैंने, मैं अगर आपकी नब्ज छू लूं, तो मैं आपकी घड़ी को चुरा सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा उसे वापस कर देता हूं.' इस दौरान अक्षय कुमार से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना की घड़ी चुराई है. एक्टर ने कहा कि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो मेरी जान ले लेगी.

सारा अली खान को खिलाया लहसुन

अक्षय ने ये भी बताया कि उन्होंने मजाक-मजाक में सारा अली खान को प्रसाद बोलकर लहसुन खिला दिया था. एक्टर ने कहा कि मजाक सिर्फ मजाक के लिए होता है, नुकान के लिए नहीं होता. सेहत के लिए लहसुन अच्छा होता है और ये एक हेल्दी प्रैंक था. उसे तो वैसे भी मेरे साथ उस वक्त सीन करना था.

ऐसे में अगर लहसुन की गंध आती हो मुझे आती. बता दें अक्षय कुमार को मस्ती-मजाक करना बेहद पसंद हैं. वो कहते हैं कि फिट रहने के लिए हंसते रहना ज्यादा जरूरी है. मालूम हो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अक्षय कुमार की नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपए है.

Published at : 22 Sep 2025 06:16 PM (IST)
Embed widget