पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने ओपनिंग डे पर 84.7 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, इसमें 21 करोड़ रुपये की वो कमाई भी जुड़ी हुई है जो पेड प्रिव्यू से हुई थी. ऐसा करते ही ये इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली 'कुली' को पछाड़ते हुए नंबर 1 पहुंच चुकी है.

अब फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन के लिए बिजनेस कर रही है, तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म और कौन सा रिकॉर्ड बना चुकी है.

'ओजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'ओजी' ने पहले दिन 63.7 करोड़ रुपये कमाए और इसमें 21 करोड़ का पेड प्रिव्यू मिलाकर ये 84.7 करोड़ पहुंचता है. वहीं दूसरे दिन सैक्निल्क के मुताबिक 4:05 बजे तक फिल्म के खाते में 10.65 करोड़ रुपये आ चुके हैं.

टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 95.35 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'ओजी' बनी इमरान हाशमी के करियर की पहली 100 करोड़ी

इमरान हाशमी ने 22 साल के करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म अभी तक 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी. 'ओजी' की वजह से इमरान को उनकी पहली 100 करोड़ी फिल्म मिली है.

इसके पहले इमरान की टॉप 5 हाईएस्ट कमाई वाली फिल्में इस प्रकार हैं-

द डर्टी पिक्चर- 80 करोड़

बादशाहो- 78.1 करोड़

राज 3- 70.07 करोड़

वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई- 55.47 करोड़

मर्डर 2- 47.90 करोड़

'ओजी' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'दे कॉल हिम ओजी' ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड भी डंका बजाया है. इस फिल्म ने मेकर्स के मुताबिक, पहले ही दिन 154 करोड़ रुपये का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिय है. बता दें कि सुजीत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 250 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है और ये फिल्म अपने बजट का दो तिहाई हिस्सा निकाल चुकी है.