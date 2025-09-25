अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर आज एक हफ्ता पूरा कर लिया है. 19 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ने इस साल रिलीज हुई टॉप कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की रेस में खुद को पहले ही दिन से शामिल कर लिया है.

साल 2025 की टॉप 10 ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने से लेकर टॉप 10 ओपनिंग वीकेंड वाली लिस्ट में शामिल होने तक, इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ही कई रिकॉर्ड बना दिए. अब फिल्म आज 7वें दिन के लिए बिजनेस कर रही है, तो चलिए जान लेते हैं फिल्म की अब तक की टोटल कमाई.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन से लेकर 7वें दिन अब तक (5:05 बजे तक) हर दिन कितनी कमाई की है, उसका पूरा लेखा-जोखा आप नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं. ये आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं और फाइन नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 12.5 डे 2 20 डे 3 21 डे 4 5.5 डे 5 6.5 डे 6 4.5 डे 7 1.51 टोटल 71.51

'जॉली एलएलबी 3' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक, फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपये है और इसने सैक्निल्क के मुताबिक 6 दिन में वर्ल्डवाइड 108 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'जॉली एलएलबी 3' बनी अक्षय कुमार की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म!

कोविड महामारी के बाद 'जॉली एलएलबी 3' अक्षय कुमार की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. फिल्म ने बच्चन पांडे (50.25 करोड़), राम सेतु (64 करोड़), बड़े मियां छोटे मियां (66 करोड़), सम्राट पृथ्वीराज (68 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए छठवां नंबर हासिल किया है.

फिल्म को टॉप 5 में शामिल होने के लिए केसरी चैप्टर 2 (94.48 करोड़) को पीछे छोड़ना होगा. इसके लिए, फिल्म को अभी 20 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.

'जॉली एलएलबी 3' के बारे में

फिल्म को सुभाष कपूर ने निर्देशित किया है. अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी को वो एक साथ लेकर आए हैं. इनके अलावा, फिल्म में गजराज राव, हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अहम रोल्स में हैं.