अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. आइए जानते हैं अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा.

दूसरे दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने की इतनी कमाई

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 20 करोड़ की कमाई की है. दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं. पर अगर दूसरे दिन फिल्म 20 करोड़ कमाती है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 32 करोड़ हो गया है.

फिल्म ने पहले दिन 12.75 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन ये कलेक्शन काफी ज्यादा रहा. फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन जॉली एलएल बी 2 के कलेक्शन से भी ज्यादा है, जो कि 17.31 करोड़ था. अगर फिल्म इसी तरह से कमाई करती रही तो फिल्म रिलीज के तीसरे दिन में 50 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी.

अरशद वारसी ने बनाया ये रिकॉर्ड

बता दें कि फिल्म ने दो दिन के कलेक्शन के साथ ही अरशद वारसी की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. जॉली एलएल बी 3 अरशद के करियर की सातवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म ने जॉली एलएलबी (32.43 करोड़), इश्किया (28.32 करोड़) और डेढ़ इश्किया (27.24 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है.

अब फिल्म के धमाल (33.06 करोड़), पागलपंती (41.2 करोड़), डबल धमाल (44.1 करोड़), गोलमाल 3 (106.64 करोड़) जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने के इंतजार है.

जॉली एलएलबी 3 की बात करें तो फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हुई. फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया. वहीं स्टार स्टूडियोज और Kangra Talkies ने प्रोड्यूस किया. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा हुमा कुरेशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं. फिल्म के ट्रेलर को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था. अक्षय और अरशद को साथ में स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.