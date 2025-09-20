एक्सप्लोरर
नेटफ्लिक्स के इन शोज ने बटोरे हैं मिलियन व्यूज, दर्शकों ने भर-भर के लुटाया है प्यार
Popular Shows Of Netflix: नेटफ्लिक्स हर बार अपने दमदार फिल्मों और शोज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है. आज हम आपको इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज के बारे में बताएंगे.
नेटफ्लिक्स हर बार ही अपने दर्शकों के जरूरतों और जॉनर को ध्यान में रखते हुए शोज रिलीज किया जाता है. वैसे तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में कई बेहतरीन शोज हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन आज हम आपको उन्हीं में से कुछ चुनिंदा शोज के बारे में बताएंगे
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Sep 2025 10:04 PM (IST)
Tags :Wednesday STRANGER THINGS Fool Me Once
ओटीटी
7 Photos
'वेंस्डे एडम्स' और 'ईनिड' रियल लाइफ में सोशल मीडिया पर गिराती हैं बिजलियां, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले का भारतीयों पर होगा क्या असर? 10 पॉइंट्स में समझिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion