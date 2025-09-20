नेटफ्लिक्स के इन शोज ने बटोरे हैं मिलियन व्यूज, दर्शकों ने भर-भर के लुटाया है प्यार

2022 में नेटफ्लिक्स की कॉमिक सुपरनैचुरल थ्रिलर वेंस्डे रिलीज हुई थी. इस सीरीज ने रिलीज होते ही दर्शकों के मन में कब्जा कर लिया था और जेना ओर्टेगा ने वेंस्डे एडम्स के किरदार से खूब वाहवाही लूटी थी. इस सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है जिसे दर्शकों ने भर-भर के प्यार दिया.