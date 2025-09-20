हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेटफ्लिक्स के इन शोज ने बटोरे हैं मिलियन व्यूज, दर्शकों ने भर-भर के लुटाया है प्यार

नेटफ्लिक्स के इन शोज ने बटोरे हैं मिलियन व्यूज, दर्शकों ने भर-भर के लुटाया है प्यार

Popular Shows Of Netflix: नेटफ्लिक्स हर बार अपने दमदार फिल्मों और शोज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है. आज हम आपको इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 10:04 PM (IST)
Popular Shows Of Netflix: नेटफ्लिक्स हर बार अपने दमदार फिल्मों और शोज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है. आज हम आपको इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज के बारे में बताएंगे.

नेटफ्लिक्स हर बार ही अपने दर्शकों के जरूरतों और जॉनर को ध्यान में रखते हुए शोज रिलीज किया जाता है. वैसे तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में कई बेहतरीन शोज हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन आज हम आपको उन्हीं में से कुछ चुनिंदा शोज के बारे में बताएंगे

2022 में नेटफ्लिक्स की कॉमिक सुपरनैचुरल थ्रिलर वेंस्डे रिलीज हुई थी. इस सीरीज ने रिलीज होते ही दर्शकों के मन में कब्जा कर लिया था और जेना ओर्टेगा ने वेंस्डे एडम्स के किरदार से खूब वाहवाही लूटी थी. इस सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है जिसे दर्शकों ने भर-भर के प्यार दिया.
2022 में नेटफ्लिक्स की कॉमिक सुपरनैचुरल थ्रिलर वेंस्डे रिलीज हुई थी. इस सीरीज ने रिलीज होते ही दर्शकों के मन में कब्जा कर लिया था और जेना ओर्टेगा ने वेंस्डे एडम्स के किरदार से खूब वाहवाही लूटी थी. इस सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है जिसे दर्शकों ने भर-भर के प्यार दिया.
नेटफ्लिक्स की सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' फैंटेसी सिनेमा के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है. अब तक का शो के 4 सीजन आ चुके हैं और चारों को भी मिलियन में व्यूज मिले हैं. इस वीकेंड आप अपने घर बैठे नेटफ्लिक्स की इस पॉपुलर सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं.
नेटफ्लिक्स की सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' फैंटेसी सिनेमा के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है. अब तक का शो के 4 सीजन आ चुके हैं और चारों को भी मिलियन में व्यूज मिले हैं. इस वीकेंड आप अपने घर बैठे नेटफ्लिक्स की इस पॉपुलर सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं.
नेटफ्लिक्स की अगली सीरीज 'एडोलसेंस' को भी ऑडियंस की काफी प्रशंसा हासिल हुई थी. इस सीरीज में एक टीन लड़के की कहानी दिखाई गई है. जिसमें किशोरावस्था के दौरान अपने पेरेंट्स से दूरी पनपने लगती है. फिर कुछ ऐसा होता है कि उस परिवार की जिंदगी में तूफान आ जाता है.
नेटफ्लिक्स की अगली सीरीज 'एडोलसेंस' को भी ऑडियंस की काफी प्रशंसा हासिल हुई थी. इस सीरीज में एक टीन लड़के की कहानी दिखाई गई है. जिसमें किशोरावस्था के दौरान अपने पेरेंट्स से दूरी पनपने लगती है. फिर कुछ ऐसा होता है कि उस परिवार की जिंदगी में तूफान आ जाता है.
थ्रिलर सीरीज 'द नाइट एजेंट' का पहला सीजन काफी धमाकेदार रहा. अबतक इस सीरीज के 2 सीजन्स आ चुके हैं और दोनों को बहुत पसंद किया गया है. सीरीज की कहानी अमेरिकी एफबीआई एजेंट पीटर सदरलैंड के इर्द-गिर्द घूमती है. सीरीज में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंड टर्न देख दिमाग चकरा जाएगा.
थ्रिलर सीरीज 'द नाइट एजेंट' का पहला सीजन काफी धमाकेदार रहा. अबतक इस सीरीज के 2 सीजन्स आ चुके हैं और दोनों को बहुत पसंद किया गया है. सीरीज की कहानी अमेरिकी एफबीआई एजेंट पीटर सदरलैंड के इर्द-गिर्द घूमती है. सीरीज में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंड टर्न देख दिमाग चकरा जाएगा.
'डामर: मॉन्स्टर: द जेफरी डामर स्टोरी' ये एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो पहले अपने शिकारों की हत्या करता है फिर उनके ऑर्गन को खा जाता है. ऐसा करने के पीछे क्या कारण है अगर आपको ये पता लगाना तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए.
'डामर: मॉन्स्टर: द जेफरी डामर स्टोरी' ये एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो पहले अपने शिकारों की हत्या करता है फिर उनके ऑर्गन को खा जाता है. ऐसा करने के पीछे क्या कारण है अगर आपको ये पता लगाना तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए.
नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज 'ब्रिजर्टन' दुनियाभर में अपने करोड़ों फैंस बना चुकी है. अबतक इसके 3 सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन का प्रीमियर अगले साल जून के महीने में होगा. नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर शोज के लिस्ट में इस सीरीज में हमेशा ही अपना दर्जा कायम रखा है.
नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज 'ब्रिजर्टन' दुनियाभर में अपने करोड़ों फैंस बना चुकी है. अबतक इसके 3 सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन का प्रीमियर अगले साल जून के महीने में होगा. नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर शोज के लिस्ट में इस सीरीज में हमेशा ही अपना दर्जा कायम रखा है.
नेटफ्लिक्स सीरीज 'फूल मी वंस' इसी नाम के किताब पर आधारित है. फिल्म की कहानी माया नाम के महिला के इर्द–गिर्द घूमती है जिसके पति और बहन का कत्ल कर दिया गया है. जैसे–जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही ट्विस्ट देख आपका भी दिमाग चकराने लगेगा.
नेटफ्लिक्स सीरीज 'फूल मी वंस' इसी नाम के किताब पर आधारित है. फिल्म की कहानी माया नाम के महिला के इर्द–गिर्द घूमती है जिसके पति और बहन का कत्ल कर दिया गया है. जैसे–जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही ट्विस्ट देख आपका भी दिमाग चकराने लगेगा.
Published at : 20 Sep 2025 10:04 PM (IST)
Embed widget