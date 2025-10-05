हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' ने सुधारा अरशद वारसी का रिकॉर्ड, अब इतना कमाते ही अक्षय को बना देगी किंग!

Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' ने सुधारा अरशद वारसी का रिकॉर्ड, अब इतना कमाते ही अक्षय को बना देगी किंग!

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 17: अक्षय कुमार और अरशद वारसी का जादू 'कांतारा चैप्टर 1' जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी कम नहीं हुआ है. यहां जानिए फिल्म ने तीसरे वीकेंड तक कितनी कमाई कर ली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 05 Oct 2025 04:06 PM (IST)
'जॉली एलएलबी 3' को सिनेमाहॉल में आज 17 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है. अक्षय कुमार के साथ-साथ ये फिल्म अरशद वारसी के लिए भी काफी अहम साबित हुई है.

तो पहले फिल्म की अब तक की कमाई जान लेते हैं फिर जानेंगे कि इस फिल्म से अक्षय कुमार के साथ-साथ अरशद वारसी के नाम पर कौन सा रिकॉर्ड जुड़ गया है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते 74 करोड़ और दूसरे हफ्ते 29 करोड़ का बिजनेस किया. 15वें और 16वें दिन की कमाई 1.15 करोड़ और 1.75 करोड़ रुपये रही. वहीं आज यानी 17वें दिन 4:05 बजे तक अक्षय की फिल्म ने 1.15 करोड़ कमा लिए हैं.

फिल्म के टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 107.05 करोड़ रुपये हो चुका है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' से मिला अरशद, हुमा कुरैशी, अमृता राव को फायदा

ये फिल्म सिर्फ अक्षय कुमार की नहीं, बल्कि उनके बराबर का रोल करने वाले अरशद वारसी की भी है. साथ ही, हुमा कुरैशी और अमृता राव की भी. तो चलिए जानते हैं कि इस हिट फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की वजह से तीनों के रिकॉर्ड्स में क्या नया जुड़ा है.

  • ये फिल्म अरशद वारसी के करियर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है. इसके पहले तीसरे नंबर पर 'गोलमाल 3' (106.64 करोड़) थी. अब 'गोलमाल अगेन' (205.69 करोड़) और 'टोटल धमाल' (155.67 करोड़) के बाद 'जॉली एलएलबी 3' अरशद की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है.
  • ये फिल्म हुमा कुरैशी के करियर की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. उनकी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में 'जॉली एलएलबी 2' (117 करोड़ रुपये) नंबर 1 पर है.
  • ये अमृता राव के करियर की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुकी है. इसके पहले उनकी 'मैं हूं ना' (37.3 करोड़) नंबर 1 पर थी.
 
 
 
 
 
अक्षय की टॉप 10 फिल्मों में शामिल होने के लिए कितना कमाना होगा 'जॉली एलएलबी 3' को?

अक्षय कुमार की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट पहुंचने के लिए 'जॉली एलएलबी 3' को राउडी राठौड़ को पीछे करना होगा. ये फिल्म 133.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खिलाड़ी कुमार की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म है. जाहिर है कि करीब 27 करोड़ रुपये और कमाकर 'जॉली एलएलबी 3' अक्षय की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो पाएगी.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 05 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office Jolly LLB 3 Box Office Collection Arsahd Warsi
