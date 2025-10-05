ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' से जैसी उम्मीदें थीं फिल्म उन सभी पर खरी उतर चुकी है. साल 2022 में आई 'कांतारा' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी, तब से ही सभी की निगाहें इस फिल्म पर थीं.

इस मचअवेटेड फिल्म को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम और हिंदी समेत दूसरी कई भाषाओं में भर-भरकर दर्शक मिल रहे हैं. फिल्म के पहले वीकेंड का आज आखिरी दिन है तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 46 करोड़ रही. तो तीसरे दिन 55.25 करोड़. यानी फिल्म ने पहले दिन कमाई का अर्धशतक, दूसरे दिन सैकड़ा तो तीसरे दिन 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

अब आज यानी चौथे दिन 1:05 बजे तक फिल्म ने 16.05 करोड़ रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 179.15 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें अभी बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये है और फिल्म ने सैक्निल्क पर उपलब्ध 3 दिनों के डेटा के मुताबिक वर्ल्डवाइड 218 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यानी फिल्म अपने बजट का दोगुना कमाकर सिर्फ 4 दिन में हिट हो चुकी है.

'कांतारा चैप्टर 1' ने बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड

'कांतारा चैप्टर 1' ने एक-एक करके अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 कमाई वाली 2025 की फिल्मों को चोट पहुंचाई है. जानते हैं किस इंडस्ट्री की कितनी फिल्मों को ऋषभ शेट्टी ने मात दे दी है.

कन्नड़ सिनेमा: 'कांतारा चैप्टर 1' कन्नड़ सिनेमा की 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इससे सिर्फ एक फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' (326.53 करोड़ रुपये) आगे है.

'कांतारा चैप्टर 1' कन्नड़ सिनेमा की 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इससे सिर्फ एक फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' (326.53 करोड़ रुपये) आगे है. टॉलीवुड: इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा की साल 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया है. लिस्ट में नंबर 1 फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' (186.7 करोड़ रुपये) भी इससे पीछे हो चुकी है.

इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा की साल 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया है. लिस्ट में नंबर 1 फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' (186.7 करोड़ रुपये) भी इससे पीछे हो चुकी है. कॉलीवुड: फिल्म ने तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई वाली 10 फिल्मों में से 9 को मात दी है. नंबर 1 की जगह पर बैठी रजनीकांत की 'कुली' (285.01 करोड़) ही 'कांतारा चैप्टर 1' से आगे है.

फिल्म ने तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई वाली 10 फिल्मों में से 9 को मात दी है. नंबर 1 की जगह पर बैठी रजनीकांत की 'कुली' (285.01 करोड़) ही 'कांतारा चैप्टर 1' से आगे है. मॉलीवुड: फिल्म ने मलयालम सिनेमा की भी टॉप 10 हाईएस्ट कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया है. इनमें नंबर 1 की जगह पर मौजूद 'लोका चैप्टर 1' (153.05 करोड़) और नंबर 2 पर मौजूद 'थुडारम' (121.2 करोड़ रुपये) जैसी ब्लॉकबस्टर भी शामिल हैं.

फिल्म ने मलयालम सिनेमा की भी टॉप 10 हाईएस्ट कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया है. इनमें नंबर 1 की जगह पर मौजूद 'लोका चैप्टर 1' (153.05 करोड़) और नंबर 2 पर मौजूद 'थुडारम' (121.2 करोड़ रुपये) जैसी ब्लॉकबस्टर भी शामिल हैं. बॉलीवुड: कमाल की बात ये है कि ये फिल्म बॉलीवुड की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में से 'सिकंदर', 'सितारे जमीन पर', 'रेड 2', 'वॉर 2' और 'हाउसफुल 5' को भी पीछे कर चुकी है. सिर्फ 2 बॉलीवुड फिल्में- 'छावा' और 'सैयारा' ही इससे आगे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट भी किया है और लीड रोल भी प्ले किया है. हजारों साल पुरानी किवदंतियों के देवताओं पर बनी ये फिल्म दुनियाभर में पसंद की जा रही है. फिल्म में उनके साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया भी अहम रोल में हैं.