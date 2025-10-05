हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 5 फिल्म इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा कमाई वाली 46 फिल्मों को चटाई धूल

Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 5 फिल्म इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा कमाई वाली 46 फिल्मों को चटाई धूल

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 4: 'कांतारा चैप्टर 1' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये फिल्म अगले कुछ ही दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा भी आसानी से पार कर सकती है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 05 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' से जैसी उम्मीदें थीं फिल्म उन सभी पर खरी उतर चुकी है. साल 2022 में आई 'कांतारा' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी, तब से ही सभी की निगाहें इस फिल्म पर थीं. 

इस मचअवेटेड फिल्म को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम और हिंदी समेत दूसरी कई भाषाओं में भर-भरकर दर्शक मिल रहे हैं. फिल्म के पहले वीकेंड का आज आखिरी दिन है तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 46 करोड़ रही. तो तीसरे दिन 55.25 करोड़. यानी फिल्म ने पहले दिन कमाई का अर्धशतक, दूसरे दिन सैकड़ा तो तीसरे दिन 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

अब आज यानी चौथे दिन 1:05 बजे तक फिल्म ने 16.05 करोड़ रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 179.15 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें अभी बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये है और फिल्म ने सैक्निल्क पर उपलब्ध 3 दिनों के डेटा के मुताबिक वर्ल्डवाइड 218 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यानी फिल्म अपने बजट का दोगुना कमाकर सिर्फ 4 दिन में हिट हो चुकी है.

'कांतारा चैप्टर 1' ने बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड

'कांतारा चैप्टर 1' ने एक-एक करके अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 कमाई वाली 2025 की फिल्मों को चोट पहुंचाई है. जानते हैं किस इंडस्ट्री की कितनी फिल्मों को ऋषभ शेट्टी ने मात दे दी है.

  • कन्नड़ सिनेमा: 'कांतारा चैप्टर 1' कन्नड़ सिनेमा की 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इससे सिर्फ एक फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' (326.53 करोड़ रुपये) आगे है.
  • टॉलीवुड: इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा की साल 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया है. लिस्ट में नंबर 1 फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' (186.7 करोड़ रुपये) भी इससे पीछे हो चुकी है.
  • कॉलीवुड: फिल्म ने तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई वाली 10 फिल्मों में से 9 को मात दी है. नंबर 1 की जगह पर बैठी रजनीकांत की 'कुली' (285.01 करोड़) ही 'कांतारा चैप्टर 1' से आगे है.
  • मॉलीवुड: फिल्म ने मलयालम सिनेमा की भी टॉप 10 हाईएस्ट कमाई वाली फिल्मों को पीछे कर दिया है. इनमें नंबर 1 की जगह पर मौजूद 'लोका चैप्टर 1' (153.05 करोड़) और नंबर 2 पर मौजूद 'थुडारम' (121.2 करोड़ रुपये) जैसी ब्लॉकबस्टर भी शामिल हैं.
  • बॉलीवुड: कमाल की बात ये है कि ये फिल्म बॉलीवुड की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में से 'सिकंदर', 'सितारे जमीन पर', 'रेड 2', 'वॉर 2' और 'हाउसफुल 5' को भी पीछे कर चुकी है. सिर्फ 2 बॉलीवुड फिल्में- 'छावा' और 'सैयारा' ही इससे आगे हैं.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट भी किया है और लीड रोल भी प्ले किया है. हजारों साल पुरानी किवदंतियों के देवताओं पर बनी ये फिल्म दुनियाभर में पसंद की जा रही है. फिल्म में उनके साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया भी अहम रोल में हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 05 Oct 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
Box Office Rishab Shetty Kannada Cinema Kantara Chapter 1 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
यूटिलिटी
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
जनरल नॉलेज
e-SIM Benefits: सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget