अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी का कमाल 16 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कम नहीं हुआ है. इन दोनों की जबरदस्त फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने लगातार कमाई जारी रखी है.

फिल्म को आधा महीना पूरा हो चुका है और इसके बावजूद कि 'दे कॉल हिम ओजी', 'कांतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मौजूद हैं, तब भी अक्षय का जलवा बराबर बरकरार है. तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अक्षय कुमार की फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 29 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने 15वें दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की.

आज यानी 16वें दिन फिल्म ने 7:25 बजे तक 1.31 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 105.46 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' ने दी कई धुरंधरों की फिल्मों को मात

ये फिल्म पहले ही बॉलीवुड की टॉप 10 कमाई वाली 2025 की फिल्मों की लिस्ट में 'सिकंदर' (110.36 करोड़ लाइफटाइम कमाई) के बाद 10वें नंबर पर पहुंच चुकी है. साथ ही, लिस्ट में खुद को और ऊपर ले जाती भी दिख रही है. इसके अलावा, फिल्म ने 16वें दिन की कमाई में इस साल की कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है.

सिकंदर ने 16वें दिन सिर्फ 25 लाख कमाए थे

जाट की 16वें दिन की कमाई 85 लाख थी

स्काई फोर्स की 16वें दिन की कमाई 1.6 करोड़ रही

वॉर 2 जैसी बिग बजट फिल्म 16वें दिन सिर्फ 65 लाख कमा पाई

View this post on Instagram A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

'जॉली एलएलबी 3' के बारे में

इस हिट फ्रेंचाइजी की पिछली 2 फिल्मों की ही तरह इस फिल्म का डायरेक्शन भी सुभाष कपूर ने ही किया है. फिल्म में अक्षय, सौरभ और अरशद के अलावा हुमा कुरैशी, गजराज राव और अमृता राव भी हैं. बता दें कि अक्षय की ये फिल्म 15 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक वर्ल्डवाइड 152.75 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस भी कर चुकी है.