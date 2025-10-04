हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइतनी खूबसूरत हैं अरबाज खान की दूसरी बीवी शूरा खान, ये 10 तस्वीरें देख नजर नहीं हटा पाएंगे

इतनी खूबसूरत हैं अरबाज खान की दूसरी बीवी शूरा खान, ये 10 तस्वीरें देख नजर नहीं हटा पाएंगे

Shura Khan Beautiful Pics: अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी सादगी और स्टाइल को देखकर तारीफ कर रहे हैं .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 05:55 PM (IST)
Shura Khan Beautiful Pics: अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी सादगी और स्टाइल को देखकर तारीफ कर रहे हैं .

अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनके लुक और स्टाइल को देखकर फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं . सादगी और ग्लैमरस अंदाज के इस बेहतरीन कॉम्बिनेशन ने उन्हें सबकी पसंदीदा बना दिया है.

1/10
बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी और जानकारी के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते.
बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी और जानकारी के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते.
2/10
शूरा खान की पर्सनल लाइफ और स्टाइल को लेकर उनके फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं.
शूरा खान की पर्सनल लाइफ और स्टाइल को लेकर उनके फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं.
3/10
शूरा खान बॉलीवुड की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं. वो एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी के साथ काम करती हैं.
शूरा खान बॉलीवुड की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं. वो एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी के साथ काम करती हैं.
4/10
अरबाज से उनकी पहली मुलाकात ‘पटना शुक्ला’ के सेट पर हुई थी. जहां पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई.
अरबाज से उनकी पहली मुलाकात ‘पटना शुक्ला’ के सेट पर हुई थी. जहां पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई.
5/10
अरबाज और शूरा ने 24 दिसंबर 2023 को पर्सनल फैमिली मेंबर्स के बीच में शादी की थी. शादी के बाद से ही दोनों की खुशहाल जोड़ी को लेकर मीडिया में चर्चा बनी रही.
अरबाज और शूरा ने 24 दिसंबर 2023 को पर्सनल फैमिली मेंबर्स के बीच में शादी की थी. शादी के बाद से ही दोनों की खुशहाल जोड़ी को लेकर मीडिया में चर्चा बनी रही.
6/10
अरबाज और शूरा खान की शादी को 2 साल होने वाले हैं. कुछ समय पहले अरबाज खान ने पत्नी शूरा खान की प्रेगनेंसी न्यूज को शेयर किया था.
अरबाज और शूरा खान की शादी को 2 साल होने वाले हैं. कुछ समय पहले अरबाज खान ने पत्नी शूरा खान की प्रेगनेंसी न्यूज को शेयर किया था.
7/10
फैंस कपल्स की प्रेगनेंसी न्यूज को सुनकर काफी खुश हुए थे और अब दोनों अपने पहले बच्चे का वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
फैंस कपल्स की प्रेगनेंसी न्यूज को सुनकर काफी खुश हुए थे और अब दोनों अपने पहले बच्चे का वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
8/10
शूरा खान की गोदभराई सेरेमनी भी रखी गई थी. जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था. इसके अलावा कई बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी इस फंक्शन में हिस्सा लिया था.
शूरा खान की गोदभराई सेरेमनी भी रखी गई थी. जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था. इसके अलावा कई बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी इस फंक्शन में हिस्सा लिया था.
9/10
हाल में ही शूरा को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबरें हैं कि वो किसी भी वक्त नन्हे मेहमान का स्वागत कर सकती हैं.
हाल में ही शूरा को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबरें हैं कि वो किसी भी वक्त नन्हे मेहमान का स्वागत कर सकती हैं.
10/10
अरबाज और शूरा की अस्पताल में एंट्री के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे.
अरबाज और शूरा की अस्पताल में एंट्री के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे.
Published at : 04 Oct 2025 05:55 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Shura Khan Sshura Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
यूटिलिटी
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
जनरल नॉलेज
Audi Logo: किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget