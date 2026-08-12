'खाते इस देश का हैं लेकिन...' नसीरुद्दीन शाह को कंगना रनौत ने कहा 'लोमड़ी

Kangana Ranaut On Naseeruddin Shah: बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर हैं. एक्ट्रेस अक्सर ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ जाती हैं. अब उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने झारखंड में चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें लोमड़ी कहा है.

कंगना रनौत ने किया पीयूष मिश्रा के बयान का समर्थन

बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट्स का समर्थन किया था और सरकार पर भड़ास निकाली थी. वहीं उन्होंने इस मामले में उन सितारों को निशाने पर लिया था जिन्होंने चुप्पी साध रखी थी.

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नसीरुद्दीन शाह ने चुप रहने वाले स्टार्स की तुलना मुंह में हड्डी दबाए हुए कुत्तों से की थी. लेकिन, अब नसीरुद्दीन ने झारखडं स्टडेंट्स प्रोटेस्ट पर खुद चुप्पी साध रखी है तो इस पर अभिनेता और सिंगर पियूष मिश्रा ने उनसे सवाल किया और अब उनके बयान का समर्थन करते हुए कंगना ने भी नसीरुद्दीन पर तीखा हमला बोला है.

कंगना बोलीं- 'खाते तो इस देश का हैं, लेकिन...'

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पीयूष मिश्रा के बयान का समर्थन करते हुए लिखा, 'सच तो ये है कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं जिस घर (देश) का खाती हूं, उसकी रखवाली करती हूं और उसके लिए लड़ती हूं. नसीर साहब खाते तो इस देश का हैं, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं.'

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को कहा लोमड़ी

कंगना रनौत यहीं नहीं रूकी. आगे एक्ट्रेस ने नसीरुद्दीन को लोमड़ी भी कहा. उन्होंने आगे लिखा, 'नसीर साहब की तरह लोमड़ी बनने की बजाय मैं कुत्ता बनना पसंद करूंगी.'

पीयूष मिश्रा ने भी किया था नसीरुद्दीन से तीखा सवाल

बता दें कि झारखड के रांची में स्टूडेंट्स परीक्षा में धांधली और एजुकेशन संबंधित अन्य मामलों को लेकर दो सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं. इसमें हाल ही में पीयूष मिश्रा ने भी शिरकत की थी और स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज उठाई थी. लेकिन, नसीरुद्दीन शाह की चुप्पी पर उन पर निशाना साधते हुए कहा था, 'नसीर साहब, आपने सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान एक बात कही थी कि जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो नहीं बोलेंगे. माफ करिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त वो कुत्ते कौन हैं, जिनके मुंह में हड्डी है और झारखंड के प्रोटेस्ट पर चुप है?'

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