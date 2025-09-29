काजोल के साथ खिलखिलाकर हंसी जया बच्चन तो हैरान रह गए फैंस, कहा- 'AI है'

हर साल की तरह इस साल भी काजोल और रानी मुखर्जी की फैमिली ने दुर्गा मां का भव्य तरीके से स्वागत किया. इस साल भी कई सेलेब्स उनके पूजा पंडाल में दुर्गा मां की दर्शन करने पहुंचे. आज सप्तमी की पूजा में जया बच्चन भी पूजा पंडाल में पधारीं. अब उनकी वायरल तस्वीरों पर फैंस का रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

काजोल संग खिलखिलाते नजर आईं जया बच्चन

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आज कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. सप्तमी पूजा के दौरान उन्हें जया बच्चन के साथ देखा. इसी की पिक्चर्स काजोल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अब इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

यहां लेजेंडरी एक्ट्रेस काजोल के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं. फैंस भी दोनों अदाकाराओं के इस फोटो पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. इसके साथ ही जया बच्चन का ये अवतार देख फैंस ने भी अपना जबरदस्त रिएक्शन दिया.



काजोल के पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन

जया बच्चन संग काजोल का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है साथ ही सभी का ध्यान इस पोस्ट के पहले फोटो पर भी पड़ा है. इसमें आप देख सकते हैं कि जया बच्चन काजोल के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं. इसी फोटो को देखते हुए एक फैन ने कमेंट कर लिखा कि, 'जया बच्चन मुस्कुराते हुए, Ai है'.



इसके साथ ही कई अलग–अलग लोगों के रिएक्शन भी देखने को मिले. एक ने तो कहा कि सिर्फ काजोल ही जया बच्चन को हंसा सकती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ही जब दोनों के फोटोज वायरल होते हैं तो इसी तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं. बता दें, दोनों को कभी खुशी कभी गम में साथ देखा गया था उसके बाद दोनों ही एक्ट्रेस किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आईं.



काजोल का वर्कफ्रंट

प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो काजोल इन दिनों अपने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर चर्चा में हैं. इस टॉक शो में काजोल के साथ ट्विंकल खन्ना भी नजर आएंगी. इसमें कई सेलिब्रिटीज दोनों हसीनाओं के साथ मिलकर गपशप करते नजर आएंगे. इसके अलावा काजोल प्रभु देवा की फिल्म 'महारागिनी: क्वीन ऑफ क्वींस' में नजर आएंगी.