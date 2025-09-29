हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकाजोल के साथ खिलखिलाकर हंसी जया बच्चन तो हैरान रह गए फैंस, कहा- 'AI है'

काजोल के साथ खिलखिलाकर हंसी जया बच्चन तो हैरान रह गए फैंस, कहा- 'AI है'

Jaya Bachchan Viral Photos: सप्तमी पूजा में जया बच्चन को काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में देखा गया. दोनों के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जया बच्चन की हंसते हुए देख फैंस ने अपना रिएक्शन दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

हर साल की तरह इस साल भी काजोल और रानी मुखर्जी की फैमिली ने दुर्गा मां का भव्य तरीके से स्वागत किया. इस साल भी कई सेलेब्स उनके पूजा पंडाल में दुर्गा मां की दर्शन करने पहुंचे. आज सप्तमी की पूजा में जया बच्चन भी पूजा पंडाल में पधारीं. अब उनकी वायरल तस्वीरों पर फैंस का रिएक्शन देखने को मिल रहा है. 

काजोल संग खिलखिलाते नजर आईं जया बच्चन
काजोल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आज कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. सप्तमी पूजा के दौरान उन्हें जया बच्चन के साथ देखा. इसी की पिक्चर्स काजोल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अब इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

यहां लेजेंडरी एक्ट्रेस काजोल के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं. फैंस भी दोनों अदाकाराओं के इस फोटो पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. इसके साथ ही जया बच्चन का ये अवतार देख फैंस ने भी अपना जबरदस्त रिएक्शन दिया.
काजोल के साथ खिलखिलाकर हंसी जया बच्चन तो हैरान रह गए फैंस, कहा- 'AI है

काजोल के पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन
जया बच्चन संग काजोल का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है साथ ही सभी का ध्यान इस पोस्ट के पहले फोटो पर भी पड़ा है. इसमें आप देख सकते हैं कि जया बच्चन काजोल के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं. इसी फोटो को देखते हुए एक फैन ने कमेंट कर लिखा कि, 'जया बच्चन मुस्कुराते हुए, Ai है'.
काजोल के साथ खिलखिलाकर हंसी जया बच्चन तो हैरान रह गए फैंस, कहा- 'AI है

इसके साथ ही कई अलग–अलग लोगों के रिएक्शन भी देखने को मिले. एक ने तो कहा कि सिर्फ काजोल ही जया बच्चन को हंसा सकती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ही जब दोनों के फोटोज वायरल होते हैं तो इसी तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं. बता दें, दोनों को कभी खुशी कभी गम में साथ देखा गया था उसके बाद दोनों ही एक्ट्रेस किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आईं.
काजोल के साथ खिलखिलाकर हंसी जया बच्चन तो हैरान रह गए फैंस, कहा- 'AI है

काजोल का वर्कफ्रंट
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो काजोल इन दिनों अपने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर चर्चा में हैं. इस टॉक शो में काजोल के साथ ट्विंकल खन्ना भी नजर आएंगी. इसमें कई सेलिब्रिटीज दोनों हसीनाओं के साथ मिलकर गपशप करते नजर आएंगे. इसके अलावा काजोल प्रभु देवा की फिल्म 'महारागिनी: क्वीन ऑफ क्वींस' में नजर आएंगी.

और पढ़ें
Published at : 29 Sep 2025 08:45 PM (IST)
Tags :
Jaya Bachchan Kajol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'
योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'
योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
ट्रैवल
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget