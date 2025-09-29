हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुनिधि चौहान ने क्यों की हितेश सोनिक से शादी? फराह खान के व्लॉग में बताया- ये सब सोच-समझकर नहीं हुआ

सुनिधि चौहान ने क्यों की हितेश सोनिक से शादी? फराह खान के व्लॉग में बताया- ये सब सोच-समझकर नहीं हुआ

Sunidhi Chauhan-Fatah Khan: सिंगर सुनिधि चौहान के घर फराह खान पहुंची थीं. जहां उन्होंने सुनिधि से हितेन सोनिक से शादी के बारें में सवाल पूछा. इसके जवाब में जानिए क्या बताया सिंगर ने.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Sep 2025 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान अपनी फिल्मों और गानों के लिए फेमस हैं, लेकिन बीते काफी समय से फराह अपना पूरा फोकस अपने व्लॉग शो पर कर रही हैं.

फराह खान बड़े-बड़े सेलेब्स के यहां जाती हैं और बॉलीवुड के राज खोलती हैं. इसी क्रम में वह अब सिंगर सुनिधि चौहान के घर पहुंची हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने नए व्लॉग का प्रोमो शेयर किया है.

सिंगर सुनिधि चौहान के घर पहुंची फराह खान

प्रोमो में फराह सुनिधि चौहान के घर दिख रही हैं. प्रोमो में फराह सुनिधि से हितेश सोनिक से शादी करने की वजह पूछती हैं तो सिंगर कहती हैं कि ये सब सोच-समझकर नहीं हुआ, कहीं न कहीं मन में था कि शादी करनी है… तो पहली मुलाकात स्टूडियो में हुई, जहां मैं, 'मैंने तो मांगा था सहेली जैसा सईया' गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी. इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और बात यहां तक पहुंच गई.

इसके अलावा सुनिधि और फराह के बीच उनके करियर और पहले हिट गाने को लेकर भी बातचीत हुई. सुनिधि ने बताया कि उन्हें पहला ब्रेक फिल्म 'शस्त्र' से मिला था, जिसमें उन्होंने ’लड़की दीवानी देखों लड़का दीवाना' गाना गाया था लेकिन बड़ा हिट 'मस्त' गाने से मिला. इस दौरान फराह बताती है कि 'मस्त' गाने को उन्हीं ने कोरियोग्राफ किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunidhi Live Dubai (@sunidhilivedubai)

कोरियोग्राफर फराह खान का शो हो चुका है रिलीज

प्रोमो में फराह दिलीप के साथ मिलकर सिंगर के घर में पनीर कढ़ाई टिक्का भी बनाती हैं. शो का प्रोमो बहुत ही मजेदार है और पूरा शो भी रिलीज हो चुका है.

इससे पहले फराह खान को वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक्टर रोहित सराफ के घर देखा गया था. जहां उन्होंने उनके करियर और फिल्मे से जुड़े कई राज खोले थे. बता दें कि रोहित सराफ की फिल्म दीवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Published at : 29 Sep 2025 08:28 PM (IST)
Farah Khan Sunidhi Chauhan Hiten Sonik
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'
योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
