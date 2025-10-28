एक्टर और टीवी होस्ट जय भानुशाली और उनकी पत्नी माही विज के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं अब जय ने माही संग अपनी डिवोर्स की अफवाहों के बीच आखिरकार चुप्पी तोड़ी है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी तारा के साथ एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया साथ ही ऐसा कैप्शन लिखा है जिसके बाद लग माही और जय के तलाक के रूमर्स सच लग रहा है

माही संग तलाक को जय ने किया कंफर्म?

वीडियो में, नन्ही तारा वायरल गाने "देयर्स स्क्विरल्स इन माई पैंट्स" पर प्यारा डांस करती नज़र आ रही हैं, जबकि जय मज़ाकिया अंदाज़ में "दैट गर्ल'स गॉट सम सीरियस स्क्विरल्स इन हर पैंट्स" लाइन पर लिप-सिंक करते हैं. यह हल्का-फुल्का क्लिप तेज़ी से वायरल हो रहा है और फैंस बाप-बेटी की इस जोड़ी पर प्यार बरसा रहे हैं. वहीं वीडियो को शेयर करते हुए जय ने ऐसा कैप्शन लिखा है जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है. दरअसल जय ने लिखा है, "जब पिता बच्चे के साथ अकेले होते हैं तो ऐसा होना ही होता है." जय की इस क्रिप्टिक लाइफ की वजह से नेटिजंस को अब लग रहा है कि एक्टर और उनकी पत्नी के तलाक के रूमर्स सच हैं. हालांकि दिलचस्प बात है कि तलाक की अफवाहों के बीच माही ने जय की इस पोस्ट पर कमेंट भी किया है और लिखा है, " तारा सबसे ज्यादा क्यूट है."

View this post on Instagram A post shared by Jay Bhanushali (@ijaybhanushali)

जय और माही का तलाक हो चुका है फाइनल?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जय भानुशाली और माही विज का तलाक जुलाई और अगस्त 2025 के बीच फाइनल हो गया था, इसके कुछ महीने पहले ही तलाक की अर्जी दाखिल की गई थी।. 2011 से शादीशुदा इस जोड़े के बीच अपने बच्चों तारा, राजवीर और खुशी की कस्टडी भी तय हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने खुलासा किया, "काफी कोशिशें की गईं, लेकिन कुछ नहीं बदला. सैपरेशन बहुत पहले हो गया था. उन्होंने कुछ महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी. जुलाई-अगस्त में डाक्यूमेंट्स पर साइफ हुए और अंतिम मुहर लग गई है, और बच्चों की कस्टडी पर भी फैसला हो गया है."

क्यों टूटी जय और माही की शादी?

कथित तौर पर यह परेशानी माही और जय के बीच ट्रस्ट इश्यू की वजह से हुई. इस जोड़े की ऑनलाइन प्रेजेंस बदल गई है, उनकी आखिरी कोलैब पोस्ट जून 2024 में आई थी. ये जोड़ी आखिरी बार पब्लिकली अगस्त में तारा के जन्मदिन पर एक साथ दिखाई दी थी. हाल ही में, जय अपनी बेटियों के साथ ट्रिप पर गए, जबकि माही बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गई हैं. वहीं जय भानुशाली और माही विज के तलाक की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर सैपरेशन की पुष्टि नहीं की है.