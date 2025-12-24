जैकी भगनानी का फ्लॉप रहा करियर, एक भी फिल्म नहीं दी हिट, फिर ऐसे जीते हैं आलीशान जिंदगी

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स रहे हैं जिनका एक्टिंग करियर बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाया हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी लाइफस्टाइल किसी सुपरस्टार से कम नहीं रही. ऐसा ही एक नाम है जैकी भगनानी. बतौर एक्टर जैकी की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं लेकिन इसके बाद भी वह एक लग्जरी लाइफ जीते हैं.

डेब्यू फिल्म

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘कल किसने देखा’ से की थी, जो 12 जून 2009 को रिलीज हुई. फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 1.03 करोड़ रुपये कमाए जबकि लाइफटाइम कलेक्शन 5.67 करोड़ रुपये रहा. डेब्यू फिल्म होने के बावजूद ये लोगों पर खास असर नहीं छोड़ पाई.





उम्मीदें और F.A.L.T.U

1 अप्रैल 2011 को रिलीज़ हुई F.A.L.T.U से जैकी को काफी उम्मीदें थीं. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.40 करोड़ रुपये कमाए लेकिन लाइफटाइम में केवल 24.57 करोड़ रुपये ही जुटा पाई. ठीक-ठाक ओपनिंग के बावजूद फिल्म सुपरहिट नहीं बन पाई और जैकी की सफलता का रास्ता अभी भी मुश्किल था.

‘अजब गजब लव’ और बॉक्स ऑफिस की लड़ाई

26 अक्टूबर 2012 को आई अजब गजब लव ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद कमजोर प्रदर्शन किया. फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन केवल 7.22 करोड़ रुपये रहा और जैकी के करियर को ये कोई नई दिशा नहीं दे सकी. इसके बाद भी उनके रास्ते में सफलता की कश्ती बहती नहीं दिखी.





रंगरेज और यंगिस्तान

21 मार्च 2013 को रिलीज हुई रंगरेज की ओपनिंग मात्र 1 करोड़ रुपये ही रही थी. फिल्म ने लाइफटाइम में 6.37 करोड़ रुपये कमाए और फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद 28 मार्च 2014 को यंगिस्तान आई, जिसने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ रुपये कलेक्ट किए. लेकिन लाइफटाइम में सिर्फ 6.91 करोड़ रुपये ही जुटा पाई.

वेलकम टू कराची

28 मई 2015 को रिलीज हुई वेलकम टू कराची ने ओपनिंग डे पर 5.38 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन लाइफटाइम कलेक्शन 8.3 करोड़ रुपये ही रहा. जैकी के करियर में ये भी एक और फ्लॉप फिल्म की तरह ही सामने आईं.





प्रोड्यूसर बनने का सफर

एक्टिंग में नाकामी के बाद जैकी ने प्रोड्यूसर बनने का सोचा. उन्होंने दिल जंगली और वेलकम टू न्यूयॉर्क जैसी फिल्में प्रोड्यूस की. दिल जंगली ने ओपनिंग डे पर 0.35 करोड़ और लाइफटाइम में 1.30 करोड़ रुपये कमाए. वहीं वेलकम टू न्यूयॉर्क की ओपनिंग 0.60 करोड़ और लाइफटाइम कलेक्शन 2.38 करोड़ रुपये रहा.

जैकी भगनानी की लाइफस्टाइल और नेट वर्थ

जैकी भगनानी मशहूर प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के बेटे हैं और पूजा एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं. डीएनए इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 35 करोड़ रुपये है, जिसमें बड़ा हिस्सा उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्मों और बिजनेस से आता है. फ्लॉप फिल्मों के बावजूद जैकी आज लग्जरी और कम्फर्टेबल लाइफ का मजा ले रहे हैं.