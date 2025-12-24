'नागिन 7’ को लेकर बढ़ा क्रेज, नमिक पॉल ने कहां- ये सिर्फ शो नहीं है बड़ी जिम्मेदारी

टीवी की दुनिया में जब भी बड़े सुपरनैचुरल शो की बात होती है तो एकता कपूर का नाम सबसे पहले सामने आता है. उनकी पॉपुलर फ्रेंचाइजी ‘नागिन’ पिछले कई सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है. अब तक इसके छह सीजन आ चुके हैं और हर सीजन ने टीआरपी में शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में अब ‘नागिन 7’ को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और उम्मीदें दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ गई हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ बड़ा खुलासा

मंगलवार को ‘नागिन 7’ को लेकर मेकर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी. जहां शो के लीड एक्टर नमिक पॉल ने मीडिया से खुलकर बातचीत की. नमिक ने शो, अपने रोल और इसकी तैयारी को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर की थी.

'इतने बड़े शो में होना गर्व की बात हैं'

नमिक पॉल ने कहा कि ‘नागिन 7’ जैसे बड़े और चर्चित शो का हिस्सा बनना किसी भी एक्टर के लिए गर्व की बात होती है. उन्होंने बताया कि जब किसी प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री के बड़े नाम जुड़े हों तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है. नमिक के मुताबिक शो की कहानी और पूरी टीम काफी मजबूत है और उन्हें लगता है कि ‘नागिन 7’ इंडियन टीवी के सबसे बड़े लॉन्च में से एक हो सकता है.

शो को जिम्मेदारी की तरह देख रहे हैं नमिक

अपने अनुभव शेयर करते हुए नमिक ने कहा कि वह इस शो को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं. उन्होंने बताया कि ‘नागिन’ जैसे शो में करीब सौ लोगों की बड़ी टीम काम करती है और हर इंसान का रोल खास होता है. अगर सभी अपने काम पर ईमानदारी से फोकस करें तो नतीजा भी शानदार निकलता है.

क्रिएटिव टीम के विजन को स्क्रीन पर लाना असली चैलेंज

नमिक ने ये भी कहा कि सबसे बड़ी चुनौती एकता कपूर और क्रिएटिव टीम के विजन को सही तरीके से स्क्रीन पर उतारना है. लंबे सेटअप पीरियड, लगातार मिलने वाला फीडबैक और हर सीन को बेहतर बनाने की कोशिश इस शो की खासियत है.





कहानी में आएंगे बड़े ट्विस्ट

नमिक के मुताबिक ‘नागिन 7’ में गुस्सा, प्यार और बदले जैसे इमोशन्स को नए लेवल पर दिखाया गया है. कहानी में आगे कई बड़े और चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं जो लोगों को टीवी से बांधे रखेंगे.

स्टारकास्ट और कहानी

‘नागिन 7’ में प्रियंका चाहर चौधरी इच्छाधारी नागिन के रोल में नजर आएंगी. उनके साथ ईशा सिंह, साहिल उप्पल, विहान वर्मा और कई दूसरे एक्टर अहम रोल में दिखेंगे. कहानी नागलोक, प्यार, बदले और साजिशों के इर्द-गिर्द घूमेगी लेकिन इस बार इसे पहले से कहीं ज्यादा बड़े तरीके से पेश किया जाएगा.