क्या राजनीति में कदम रखने वाली हैं भूमि पेडनेकर? बोलीं- मेरे खून में देश की सेवा है

भूमि पेडनेकर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा', 'शुभ मंगल सावधान' और 'सांड की आंख' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई. अब भूमि ने हाल ही में अपने एक बयान से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. एक्ट्रेस ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो जरूर राजनीति में कदम रखेंगी.

मेरे खून में मेरी देश की सेवा है- भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर ने हाल ही में NDTV मराठी 'मंच' द्वारा महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में बात की. जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो फ्यूचर में राजनीति में शामिल हो सकती हैं तो भूमि ने कहा, 'देखिए, मेरे खून में मेरी देश की सेवा है. अब वो जिस भी रूप में आए, मैं उसे अपनाना चाहूंगी. मैं जो अपनी कहानियों के जरिए कर रही हूं, वही करने की कोशिश कर रही हूं. अगर मुझे आगे मौका मिला कि मैं और ज्यादा गहराई से ये काम कर पाऊं, तो क्यों नहीं?

ये भी पढ़ें:- 10 साल की उम्र में अक्षय कुमार संग काम करने के लिए भूमि पेडनेकर ने किया था मैनिफेस्ट, जानें मजेदार किस्सा

'मैं देश की सेवा करना चाहती हूं'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरी आइडियोलॉजी हमेशा बहुत सिंपल रही है. मैं अपने देश की जितनी हो सके उतनी सेवा करना चाहती हूं. यहां तक ​​कि मैं ऑफ-स्क्रीन जो काम करती हूं, वो भी इसी विश्वास से चलता है. मैं वही हूं. ये चाहे कोई भी रूप ले, मेरा इरादा वही रहता है.'

भूमि पेडनेकर की अपकमिंग मूवी

वर्क फ्रंट की बात करें तो भूमि पेडनेकर को आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो की क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' में देखा गया था. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि ने हाल ही में एक फिल्म साइन की है, जिसमें वो एक वकील की भूमिका निभाएंगी. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले भूमि ने 2019 में आई फिल्म 'बाला' में एक वकील का रोल निभाया था.

ये भी पढ़ें:- 'मुझे उनपर बहुत क्रश था', कभी इमरान खान पर दिल हारती थीं भूमि पेडनेकर, अब सच हुआ सपना