मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एवेंजर्स सहित कुछ सबसे सक्सेसफुल सुपरहीरो फ़िल्में दी हैं. लेकिन इसने न केवल परदे पर सुपरहीरो बनाए हैं, बल्कि मास्क, शील्ड और सूटों के पीछे छिपे अभिनेताओं के करियर और किस्मत को भी नई दिशा दी है.बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों, अरबों डॉलर के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों और स्मार्ट बिजनेस मूव्स के साथ, एवेंजर्स के सितारे हॉलीवुड के सबसे अमीर और इंफ्लूएंशिएल नामों में से एक बन गए हैं. इन सबके बीच चलिए यहा जानते हैं आयरन मैन और हल्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मार्क रफ़ालो में से ज्यादा अमीर कौन हैं और इनकी नेटवर्थ में कितना अंतर है?

आयरमैन उर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कितनी है नेटवर्थ

रॉबर्ट डाउनी जूनियर MCU के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. उन्होंने 2008 में रिलीज़ हुई अपनी सुपरहिट आयरन मैन फिल्म से इस फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत की थी. मार्वल के साथ RDJ की डील हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डील्स में से एक था, जहां उन्हें पहले आयरन मैन के लिए मामूली फीस मिली थी वहीं उनके बाद के कॉन्ट्रेक्ट में बॉक्स ऑफिस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा शामिल था. इस तरह उन्होंने एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम से 75 मिलियन डॉलर कमाए.

रॉबर्ट डाउनी जूनियर की नेटवर्थ की बात करें तो ये 300 मिलियन यानी 2 हजार 490 करोड़ रुपये बताई जाती है.

मार्वल के अलावा, उन्होंने कई अन्य फिल्मों और प्रोजेक्ट्स से भी मोटी कमाई की है.

उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है जिससे वे खूब पैसा कमाते हैं.





हल्क उर्फ मार्क रफ्फालो की कितनी है नेटवर्थ

हल्क उर्फ मार्क रफ़्फालो अमीरी के मामले में रॉबर्ट डाउनी जूनियर से काफी पीछे हैं. मार्क रफ़्फालो ने पहली बार द एवेंजर्स (2012) में हल्क का अपना पॉपुलर किरदार निभाया था था. सुपरस्टार इस लिस्ट में अकेले ऐसे हैं जिनकी कोई सोलो सुपरहीरो फिल्म नहीं है, फिर भी वे MCU का एक खास हिस्सा रहे हैं. रफ़ालो ने कथित तौर पर इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम में अपनी प्रेजेंस के लिए लगभग 15 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें बोनस भी शामिल है.

मार्क रफ्फ़ालो की नेटवर्थ की बात करें तो ये 35 मिलियन यानी 290.5 करोड़ रुपये बताई जाती है.

उन्होंने मार्वल्स की फिल्मों के अलावा स्पॉटलाइट, द किड्स आर ऑल राइट और आई नो दिस मच इज़ ट्रू जैसे अवॉर्ड विनिंग ड्रामा में काम कर खूब कमाई की है.

सुपरस्टार के पास कैट्सकिल माउंटेंस में स्थित उनके घर सहित एक एक्सपेंडेड रियल एस्टेट भी जिसकी कीमत लाखों डॉलर के बराबर है.



