बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली बॉलीवुड के पावर कपल हैं. इस जोड़ी को फैंस बेहद प्यार करते हैं. वहीं अनुष्का और विराट भी हमेशा कपल गोल सेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. इन सबके बीच ये जोड़ी अपनी-अपनी फील्ड में खूब सक्सेसफुल रही है. जहां अनुष्का ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं तो वहीं विराट कोहली भी क्रिकेट जगत के स्टार प्लेयर हैं. दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुकी ये जोड़ी काफी आलीशान जिंदगी जीती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली में से ज्यादा अमीर कौन है? कौन नेटवर्थ के मामले में आगे है? चलिए यहां जानते हैं

अनुष्का शर्मा की कितनी है नेटवर्थ?

अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और प्रोड्यूस हैं. उन्होंने अपने करियर में रब ने बना दी जोड़ी, बैंड बाजा बारात, पीके, सुल्तान, सुई धागा, ऐ दिल है मुश्किल जैसी शानदार फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. उन्होंने एनएच 10 को प्रोड्यूस भी किया था और इसमें काम भी किया था. अनुष्का शर्मा फिलहाल कई सालों से पर्दे से दूर हैं. फिलहाल एक्ट्रेस अपने दो बच्चों की परवरिश में बिजी हैं. इन सबके बावजूद अनुष्का खूब दौलत की मालकिन हैं.

टाइम्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की कुल नेटवर्थ 255 करोड़ रुपये है.

अनुष्का फिल्मों, विज्ञापनों, अपने क्लोदिंग ब्रांड नुश और प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्ज़ के ज़रिए कमाई करती हैं.

खबरों के मुताबिक, अनुष्का के पास मुंबई के वर्ली में 9 करोड़ रुपये का एक फ्लैट और दिल्ली में एक और घर है.

पति विराट कोहली के साथ, उनके पास अलीबाग में दो प्रॉपर्टी हैं, जिनकी कीमत 19 करोड़ रुपये है.

विराट कोहली की कितनी है नेटवर्थ

नेटवर्थ के मामले में विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का से आगे हैं. विराट सिर्फ़ एक क्रिकेटर नहीं है बल्कि वे भारत के सबसे अमीर एथलीटों में से एक हैं.

उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 1,050 करोड़ रुपये है.

व हर साल बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपये और आईपीएल से 21 करोड़ रुपये कमाते हैं.

पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अकेले आईपीएल से 212 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है.

कोहली प्यूमा, एमआरएफ और ऑडी जैसी कंपनियों के साथ ब्रांड डील के ज़रिए भी अच्छी कमाई करते हैं. वह 30 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम करते हैं. उनके दिल्ली- मुंबई में रेस्टोरेंट भी है.

कितनी है कोहली-अनुष्का की कंबाइंड नेटवर्थ

इस जोड़े के पास गुड़गांव, मुंबई और अलीबाग में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत के महंगे घर हैं. विराट और अनुष्का की कंबाइंट नेटवर्थ 1,300 करोड़ रुपये है, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर जोड़ों में से एक बनाती है. विराट और अनुष्का की शादी 2018 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं वामिका और बेबी अकाय. हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.