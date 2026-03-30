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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरोड़ों की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, IPL से होती है इतनी मोटी कमाई

करोड़ों की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, IPL से होती है इतनी मोटी कमाई

Preity Zinta Networth: फिल्म 'दिल से' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो अपने अलग-अलग बिजनेस वेंचर्स से अब भी करोड़ों की कमाई करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Mar 2026 04:53 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने साल 1998 में फिल्म 'दिल से' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में शानदार किरदार निभाकर गहरी छाप छोड़ी. अब वो सालों बाद फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आएंगी. अपने अलग-अलग बिजनेस वेंनर्स की बदौलत वह अब भी करोड़ों की मालकिन हैं. इसी बीच आइए उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

IPL से कितना कमाती हैं प्रीति?

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, साल 2008 में प्रीति इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की प्रमुख फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स (PBKS) की को-ओनर बनीं, जिसमें उन्होंने 35 करोड़ रुपये निवेश किए. उस समय इस टीम की कीमत 76 मिलियन डॉलर (6,232 करोड़ रुपये) थी, जो अब बढ़कर 925 मिलियन डॉलर (75,850 करोड़ रुपये) हो चुकी है. टीम सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही नहीं कमाती, बल्कि लीग की टिकट बिक्री का करीब 80% हिस्सा सीधे टीम के मालिकों के खाते में जाता है. पंजाब किंग्स में प्रीति का ये स्मार्ट निवेश उन्हें समय के साथ शानदार मुनाफा दे रहा है.

प्रीति का मुंबई में है आलीशान घर

IPL के अलावा प्रीति ने कई प्रॉपर्टीज में भी निवेश किया है. मुंबई के पाली हिल्स में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपये बताई जाती है. जीन गुडइनफ से शादी करने के बाद प्रीति लॉस एंजिल्स चली गईं. इसके बावजूद एक्ट्रेस ने अपने होमटाउन शिमला में 7 करोड़ रुपये का एक घर खरीदा है. प्रीति की कुल नेटवर्थ 183 करोड़ रुपये बताई जाती है.

'लाहौर 1947' के लिए इतने रुपये ले रहीं प्रीति

प्रीति एक विज्ञापन का प्रचार करने के लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपये लेती हैं. बता दें कि प्रीति लंबे ब्रेक के बाद फिल्मों में वापसी करने वाली हैं. वह जल्द ही फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आएंगी, जिसके निर्देशक राजकुमार संतोषी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए प्रीति को 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसमें सनी देओल, आमिर खान, शिल्पा शेट्टी, अली फजल और शबाना आजमी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. 

प्रीति का कार कलेक्शन

प्रीति को महंगी और लग्जरी कारों का खूब शौक है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, एक्ट्रेस के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज-बेंज GLS 350d, रेंज रोवर वोग और लेक्सस LX 470 शामिल हैं.

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Published at : 30 Mar 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Preity Zinta IPL 2026 PUNJAB KINGS
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