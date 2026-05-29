बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने साल 2010 में आई फिल्म 'खिचड़ी: द मूवी' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. कीर्ति 'इंदु सरकार', 'पिंक', 'मिशन मंगल' और 'उरी' जैसी हिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने ओटीटी पर भी अपनी अदाकारी का परचम लहराया है. प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ कीर्ति कुल्हारी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा रही हैं. आइए एक्ट्रेस के 41वें बर्थडे पर उनकी लव स्टोरी जानते हैं.

कीर्ति कुल्हारी ने 2016 में की थी शादी

कीर्ति कुल्हारी ने साल 2016 में एक्टर और मॉडल साहिल सहगल से शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात एक ऐड शूट के दौरान हुई, जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे. दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया.

शादी के पांच साल बाद हुए अलग

कीर्ति कुल्हारी ने अपनी फिल्म 'पिंक' की रिलीज से कुछ महीने पहले ही शादी की थी. हालांकि, उन्होंने लंबे समय तक इस बात को दुनिया से छिपा कर रखा था. हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई. करीब पांच साल साथ रहने के बाद कीर्ति और साहिल ने अलग होने का फैसला लिया. साल 2021 में कीर्ति ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने सेपरेशन का ऐलान किया था.

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कानूनी तौर पर नहीं लिया तलाक

कीर्ति कुल्हारी ने नोट में लिखा था, 'ये सिंपल नोट सभी को बताने के लिए है कि मेरे पति साहिल और मैंने अलग होने का फैसला किया है. कागजों पर नहीं, जीवन में. ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. किसी के साथ नहीं होने का फैसला दर्द और चोट पहुंचाता है. ये आसान नहीं है. उन सभी लोगों के लिए जो सच में मेरी केयर करते हैं, मैं एक अच्छी जगह पर हूं और आशा करती हूं कि जो भी मेरे जीवन में मायने रखता है, वो भी हैं. मैं इस बारे में आगे कोई कमेंट नहीं करूंगी. अपवर्ड एंड ओनवर्ड ... ऑलवेज.'

राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रहीं कीर्ति कुल्हारी

साहिल सहगल से अलग होने के बाद कीर्ति कुल्हारी की जिंदगी में एक बार फिर प्यार की बहार आई. एक्ट्रेस पिछले कुछ समय से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के स्टार राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं.

उन्होंने 2026 की शुरुआत में अपने रिश्ते को खुद ऑफिशियल किया था. इसके बाद से ही दोनों सुर्खियों में हैं. फैंस दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ ने वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में साथ काम किया है.

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