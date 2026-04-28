'खतरों के खिलाड़ी 15' में ये 7 कंटेस्टेंट दोबारा आएंगे नजर, लेटेस्ट पोस्ट ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

'खतरों के खिलाड़ी 15' में ये 7 कंटेस्टेंट दोबारा आएंगे नजर, लेटेस्ट पोस्ट ने बढ़ा दी एक्साइटमेंट
कलर्स चैनल के पॉपुलर रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर नया अपडेट सामने आया है. इस सीजन का आगाज जून में होने वाला है. उससे पहले सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.
रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का जल्द ही आगाज होने वाला है. अभी ऑफिशियल तौर पर शो के कंटेंस्टेंट्स के नाम की घोषणा नहीं हुई है. लेकिन, कुछ सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर हाल ही में पोस्ट शेयर की है, जिसकी वजह से दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.
रिपोर्ट के अनुसार इस बार शो में नए कंटेस्टेंट्स के साथ पुराने कंटेस्टेंट्स भी नजर आने वाले हैं. दरअसल, रुबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन, भारती सिंह, एली गोनी, हिना खान, करण वाही और निया शर्मा ने हाथों से K का साइन बनाकर तस्वीरें शेयर की हैं. ऐसे में फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि ये पुराने कंटेस्टेंट्स फिर से शो में दिखाई देंगे.
इन सेलेब्स की होगी वापसी
आपको बता दें इससे पहले निया शर्मा को खतरों के खिलाड़ी 8 और खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया में देखा जा चुका है. जैस्मिन भसीन को खतरों के खिलाड़ी 9 और खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया में देखा जा चुका है. करण वाही खतरों के खिलाड़ी 8 और खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं.
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हिना खान को खतरों के खिलाड़ी 8 और खतरों के खिलाड़ी13 में देखा जा चुका है. भारती सिंह खतरों के खिलाड़ी 9 और खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया का हिस्सा रह चुकी हैं. एली गोनी को खतरों के खिलाड़ी 9 और खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया में देखा जा चुका है.
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रुबीना दिलैक खतरों के खिलाड़ी 12 का हिस्सा रह चुकी हैं. मालूम हो इन सात पुराने कंटेस्टेंट्स के अलावा सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट, करण कुंद्रा, रॉकी जायसवाल, अविनाश मिश्रा और जसमीत कौर ने भी K के सिम्बॉल वाली तस्वीर शेयर की है.
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इन कंटेस्टेंट्स के अलावा अंकित गुप्ता,मनीषा रानी, गौरव खन्ना, ईशा मालवीय, दिग्विजय राठी, अरबाज पटेल, हर्ष गुजराल, अभिषेक बजाज, चुम दारंग, प्रणाली राठौर, समर्थ जुरैल, ऋषभ जायसवाल,श्रुतिका अर्जुन और धनश्री वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है.
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Source: IOCL