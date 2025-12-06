फ्लाइट कैंसिल हुई तो वायलिन आर्टिस्ट संतोष कुमार नाहर शो पर नहीं पहुंच पाए, जानें क्या बोले

इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से देशभर में ट्रैवल करने वाले लोगों का हाल बुरा हो चुका है. पिछले चार दिनों में तीन लाख से ज्यादा पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंसे पड़े हैं. कोई अपने घर नहीं पहुंच पा रहा, कोई इवेंट और मीटिंग मिस कर रहा है. हर तरफ बस इंतज़ार और टेंशन का माहौल बना हुआ है.

'संतोष कुमार नाहर का दो महीने पुराना शो हुआ कैंसिल'

हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के जाने-माने वायलिन आर्टिस्ट संतोष कुमार नाहर भी इस क्राइसिस से काफी परेशान हैं. उनका अगरतला में होने वाला शो दो महीने पहले बुक हो चुका था. उन्हें 5 दिसंबर को उड़ान भरनी थी, लेकिन उसी दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई. आज यानी शनिवार को उन्होंने नई टिकट बुक की. सब कुछ सिस्टम में अपडेट दिख रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें फिर से झटका लगा जब उन्हें पता चला कि आज की फ्लाइट भी कैंसिल हैं.

संतोष कहते हैं कि 'मैंने इंडिगो से रिक्वेस्ट की कि मुझे वाया गुवाहाटी या कोलकाता भेज दो, पर ये लोग असमर्थ हैं. 8 दिसंबर से पहले की टिकट ही नहीं मिल रही, अब जब जाना आज है, तो 8 तारीख की टिकट का क्या फायदा?' उन्होंने काउंटर पर रिफंड की रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पैसा कब मिलेगा. उनके अलावा कई लोग भी अगरतला जाने के लिए एयरपोर्ट पर इंतज़ार में बैठे हैं.

'मालिनी अवस्थी भी हो चुकी हैं परेशान'

इससे पहले लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी इसी परेशानी से जूझ चुकी हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करके कहा था कि 'इंडिगो बड़ा दुख दीना.' उनका कहना था कि हर आर्टिस्ट के लिए समय पर इवेंट में पहुंचना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंडिगो की कैंसिल फ्लाइट्स ने कोलकाता से लेकर मुंबई तक अफरातफरी मचा रखी है. दूसरी एयरलाइन की टिकट भी इतने महंगे दामों में मिल रही है कि लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं.

'2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल,एयरपोर्ट पर अफरातफरी'

इंडिगो अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर चुका है. एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइनें, परेशान चेहरे और लोगों की डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बेचैनी साफ दिख रही है. कई लोगों के इवेंट, मीटिंग्स और फैमिली प्लान इस अचानक हुए क्राइसिस की वजह से बिगड़ चुके हैं.