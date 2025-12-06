स्टार प्लस के पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली देवोलीना भट्टाचार्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.एक्ट्रेस प्रोफेशन से ज्यादा पर्सल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. देवोलीना अपनी शादी और बेटे के जन्म के बाद से लगातार चर्चा में छाई हुई हैं.

इसी बीच देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक नया घर खरीदा है.इस घर में एक्ट्रेस ने अपने पति शहनवाज शेख के संग हिंदू रीति-रिवाजों के संग एंट्री ली है.जी हां, देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में वो अपने सिर पर कलश रख पति शहनवाज शेख के संग घर में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही हैं.

शहनवाज ने दिया देवोलीना का बखूबी साथ

वीडियो में एक्ट्रेस के पति शहनवाज शेख भी अपने हाथ में पूजा की प्लेट लिए दिख रहे हैं. एक्ट्रेस के घर के गेट पर भी ओम बनाया गया है. वीडियो में देवोलीना के पति शहनवाज उनका बखूबी साथ देते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस इस दौरान ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं.

देवोलीना इस खास मौके पर लेमन येलो कलर की साड़ी पहने नजर आईं. अपने इस लुक को एक्ट्रेस ने येलो बैंगल, रेड बिंदी और मिनिमल मेकअप के संग कंप्लीट किया.देवोलीना भट्टाचार्जी का ये अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आया. एक्ट्रेस के फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें इस नई शुरुआत के लिए बधाई देते हुए दिख रहे हैं.

देवोलीना जबसे मां बनी हैं वो छोटे पर्दे से दूर हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 3.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं. इसके अलावा देवोलीना अब यूट्यूबर भी बन चुकी हैं. वो अपने व्लॉग के जरिए खुद की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स फैंस के संग शेयर करती रहती हैं.

देवोलीना टीवी की पॉपुलर होकर भी जीतने सिंपल तरीके से जिंदगी जीती हैं, वो उनके फैंस को काफी पसंद आता है. आपको बता दें देवोलीना के पति शहनवाज शेख मुस्लिम है, ऐसे में जब दोनों ने शादी की थी तो एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया गया था.लेकिन, जब लोगों ने देखा कि शहनवाज कोई पर्व हो या त्योहार हो या फिर हिंदू रस्में बखूबी निभाते हैं तो सबने उन पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया. अब लोग देवोलीना और शहनवाज की जोड़ी को खूब पसंद करते हैं.

