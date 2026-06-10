'बैलेरीना की कॉपी बना दी...' आलिया भट्ट की 'अल्फा' का टीजर देख क्या बोल रही जनता?

Fans Reaction On Alpha Teaser: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट की स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म 'अल्फा' का टीजर रिलीज हो चुका है. ये यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनवर्स की सातवीं और फीमेल लीड वाली पहली फिल्म है. इसके टीजर में आलिया ने अपनी गजब की एक्टिंग और बेहतरीन एक्शन सीन्स से फैंस को हैरान कर दिया है. हालांकि फैंस ने इस पर नकल करने जैसे आरोप भी लगाए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर अल्फा की फिल्म का टीजर देखने के बाद फैंस ने क्या कुछ कहा है?

'बैलेरीना की कॉपी बना दी...'

यशराज फिल्म्स ने 1 मिनट 55 सेकंड का टीजर अपने यूट्यूब चैनल से जारी किया है. इसे सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि कई फैंस टीजर से नाखुश नजर आए हैं. एक ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'बैलेरीना की कॉपी बना दी.' बता दें कि बैलेरीना हॉलीवुड की एक एक्शन रोमांटिक फिल्म है जो साल 2025 में रिलीज हुई थी. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बॉलीवुड बैलेरीना और यश राज फिल्म्स की दुनिया.'

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फैंस ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

एक यूजर ने टीजर की शुरुआत को लेकर लिखा, 'शुरुआती 20 सेकंड किसी एड की तरह लगते हैं.' एक यूजर ने कमेंट किया, 'अल्फा = मीशो से बैलेरीना.' वहीं एक यूजर ने अल्फा को सस्ती बैलेरीना कह दिया. जबकि एक यूजर ने अल्फा को अभी से ही एक एवरेज फिल्म बता दिया है. कमेंट सेक्शन में फिल्म के टीजर को तारीफें कम मिल रही हैं और इसे ट्रोल ज्यादा किया जा रहा है.

कब रिलीज होगी 'अल्फा'?

अल्फा में बॉबी देओल और आलिया भट्ट पिता और बेटी की भूमिका में नजर आने वाले हैं. फिल्म आलिया के किरदार 'अल्फा' के इर्द-गिर्द घूमती है. बॉबी इसमें आलिया को एक सीक्रेट मिशन के लिए की ट्रेनिंग देते हैं और आलिया अकेले दम पर दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं. शिव रवैल ने इस फिल्म का डारेक्शन किया है. वहीं इसके प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा. फिल्म में शरवरी वाघ और अनिल कपूर भी अहम किरदार में नजर आएंगे. ये स्पाई यूनिवर्स फिल्म 3 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली है.

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