काजल अग्रवाल का छलका दर्द, इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर उठाए सवाल

पॉपुलर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब एक्ट्रेस अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, काजल अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि सोशल मीडिया आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में परफेक्ट दिखने का दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. उन्होंने इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

उस दौर में एयरपोर्ट लुक्स को लेकर कोई दबाव नहीं था...

जूम को दिए इंटरव्यू में काजल ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हर लुक या हर पब्लिक अपीयरेंस पर लोगों की नजरें नहीं होती थीं. उन्होंने कहा कि उस दौर में एयरपोर्ट लुक्स को लेकर कोई दबाव नहीं था. काजल का कहना है कि आज की नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस को उनके समय के मुकाबले कहीं ज्यादा आलोचना और जांच-परख का सामना करना पड़ता है.

'मुझे मोटा-पतला होने के लिए कहा गया'

काजल ने खुलासा किया कि करियर की शुरुआत में उनसे भी फिल्मों के लिए कभी वजन बढ़ाने तो कभी घटाने के लिए कहा जाता था. काजल ने कहा कि आज इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बेहद कठोर हो गए हैं और उन्हें उन युवा एक्ट्रेसेस के लिए बुरा लगता है, जो इस दबाव का सामना कर रही हैं.

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काजल अग्रवाल बोलीं- मुझे आज की एक्ट्रेसेस के लिए बुरा लगता है

उन्होंने कहा, 'वो समय बहुत अलग था. सोशल मीडिया नहीं था. एक्स्ट्रा जजमेंट नहीं होता था. ऐसे कोई एयरपोर्ट लुक्स नहीं थे जिनके लिए आपको सफाई देनी पड़े. आप बस जैसे हैं वैसे ही रह सकते थे और किसी कमरे या एयरपोर्ट में आराम से जा सकते थे. पूरी तरह तैयार होकर ट्रैवल करना आसान नहीं है. ट्रैवल करते समय खासकर लंबी फ़्लाइट्स में आपको आरामदायक महसूस करना चाहिए. शुक्र है कि उस समय मुझे इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा.'

काजल अग्रवाल ने और क्या कहा?

काजल अग्रवाल ने आगे कहा, 'फिल्ममेकर्स अक्सर मेरे लुक्स को लेकर अपनी राय देते थे. कभी कहते थे कि वजन बढ़ाओ, तो कभी पतला होने की सलाह देते थे. उस समय भी ऐसा दबाव था, लेकिन हालात आज जितने कठोर नहीं थे. अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स काफी बेरहम हो चुके हैं. मुझे आज की युवा एक्ट्रेसेस के लिए बुरा लगता है और उम्मीद है कि वो इस दबाव के बीच भी अपने फैसलों पर डटी रहेंगी और अपनी अलग पहचान बनाएंगी.'

काजल अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी किसी ऐसे काम के लिए खुद पर दबाव नहीं डाला, जिसमें वो कॉम्फ्टेबल महसूस नहीं करती थीं. उन्होंने कहा कि सिर्फ फिल्म मिलने के लिए हर बात पर 'हां' कहना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर 'ना' कहना भी आना चाहिए.

काजल अग्रवाल की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो काजल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' को लेकर चर्चा में हैं. चेतन डीके के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा काजल के पास मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' भी है. इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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