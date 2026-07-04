'धुरंधर' का दौर खत्म, 'धमाल 4' बहुत चलेगी...' रवि किशन की अपनी फिल्म पर बड़ी भविष्यवाणी

रवि किशन हाल ही में रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आए थे. वहीं अब वो बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. दरअसल वो अजय देवगन की हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' की अगली फिल्म 'धमाल 4' में धूम मचाने वाले हैं. बड़े पर्दे पर आ रही ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है. इसकी रिलीज से ठीक पहले रवि ने भरोसा जताया कि धमाल हिट साबित होगी और बहुत चलेगी. वहीं धुरंधर को लेकर उन्होंने कहा कि अब ऐसी फिल्मों का दौर जा चुका है.

धुरंधर का दौर खत्म

रणवीर सिंह की फिल्में धुरंधर और धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तबाही मचाई थी. दोनों ने मिलकर दुनियाभर में 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे. हालांकि रवि किशन का मानना है कि अब एक्शन फिमों और धुरंधर का दौर जा चुका है और कॉमेडी का दौर वापस आ चुका है. हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, 'क्या धमाल 4 बॉलीवुड में कॉमेडी शैली को पुनर्जीवित कर पाएगी?' इस पर उन्होंने कहा, 'यह तो पागलपन होगा. अभी अक्षय कुमार की वो फिल्म, वेलकम टू द जंगल चल रही है. अब धुरंधर, एक्शन का दौर बीत गया है और कॉमेडी का दौर आ गया है. हर छह महीने में लोगों का स्वाद बदलता है. हम पिछले 34 सालों से यही देख रहे हैं.'

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'धमाल 4' बहुत चलेगी

रवि किशन ने पूरा भरोसा जताया कि उनकी फिल्म धमाल 4 बड़े पर्दे पर अपने नाम की तरह ही धमाल करेगी. उन्होंने कहा, 'ये कॉमेडी दौर है और इसमें धमाल बहुत चलेगी, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी तरह से लिखी गई फिल्म है. उसके सब चुटकुले लैंड करेंगे. उसके गाने भी चल रहे हैं. तो समय अच्छा है और वो फिल्म मुझे बहुत बड़ी हिट दिख रही है.'

कैसा है रवि किशन का किरदार?

रवि किशन ने इस कॉमेडी फिल्म से अपने किरदार का भी खुलासा कर दिया है. उन्होंने बताया है कि इसमें वो समुद्री डाकू के किरदार में नजर आएंगे. वहीं इसके बाद सितंबर में वो फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में दिखाई देंगे. इसे लेकर उन्होंने कहा कि इसमें उनका बहुत विराट रूप नजर आएगा.

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कब रिलीज होगी धमाल 4?

धमाल 4 में रवि किशन के साथ अजय देवगन, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, संजीदा शेख, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता और रितेश देशमुख जैसे कलाकार नजर आएंगे. ये फिम 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसका डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया है.