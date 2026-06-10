'शरवरी कहां हैं?', अल्फा का टीजर देख फैंस ने पूछे सवाल, वीडियो में सिर्फ आलिया और बॉबी दिखे

ALPHA Teaser: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का टीजर रिलीज हो गया है. यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म में आलिया के साथ बॉबी देओल और शरवरी लीड रोल में हैं. फिल्म का टीजर रिलीज होते ही फैंस ने सवाल पूछना शुरू कर दिया. टीजर में शरवरी की झलक नहीं देखने को मिली है. जिससे लोग इसपर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

अल्फा का टीजर कैसा है

1 मिनट 55 सेकेंड के टीजर में सिर्फ आलिया भट्ट और बॉबी देओल की ही झलक दिखने को मिली. वहीं टीजर में शरवरी की कोई भी झलक देखने को नहीं मिली है. टीजर सामने आते ही लोंगो के मन में सवाल पैदा होने लगा कि आखिर उनकी झलक भी क्यों नहीं दिखाई गई.

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'अल्फा' का टीजर देख फैंस ने पूछे सवाल

सोशल मीडिया यूजर्स इसपर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. 'अल्फा' का टीजर देखने के बाद फैंस का यही सवाल है कि आखिर शरवरी कहां हैं? एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा लगता है कि शरवरी वाघ को उनके बर्थडे वाले दिन 14 जून को 'अल्फा' वाले किरदार के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'शरवरी को क्यों नहीं दिखाया?'





वहीं एक और फैन ने सवाल किया, 'शरवरी आप कहां हैं? आलिया, आपने कमाल कर दिया.'

वहीं एक यूजर ने कहा, 'प्लीज शरवरी के कैरेक्टर को दिखाएं.' कमेंट सेक्शन को देख ऐसा लग रहा है कि दर्शक शरवरी को फिल्म में देखने के लिए बेताब हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें, 'अल्फा' की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई हैं. पहले इसे अप्रैल 2026 में रिलीज किया जाना था. हालांकि, बाद में इसे बदलकर 10 जुलाई कर दिया गया. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये 3 जुलाई को रिलीज हो सकती है.

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शरवरी की अपकमिंग फिल्म

शरवरी, इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ वेदांग रैना भी दिखाई देंगे. फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.