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इम्तियाज अली की बेटी इदा ने बॉयफ्रेंड कृष्ण अग्रवाल से की सगाई, पापा ने लुटाया प्यार, देखें फोटो

फिल्ममेकर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने बॉयफ्रेंड कृष्ण अग्रवाल से सगाई कर ली है. इम्तियाज ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सगाई की एक तस्वीर शेयर की है और दोनों पर जमकर प्यार लुटाया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 08:10 AM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है. इम्तियाज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दोनों की सगाई की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें कृष इदा को अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है. 

इम्तियाज अली ने लुटाया प्यार
इम्तियाज ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए बेटी इदा और होने वाले दामाद कृष पर अपना प्यार लुटाया है. उन्होंने लिखा, 'इन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद दें.' उन्होंने इदा और कृष को टैग करते हुए 'द न्यूली एंगेज्ड' लिखा है. बता दें कि इदा अली और कृष अग्रवाल लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए एक-दूजे पर प्यार लुटाते हैं.

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कैसा है इदा अली और कृष अग्रवाल का लुक?
इदा के लुक की बात करें तो उन्होंने पेस्टल पिंक कलर की खूबसूरत शिमरी साड़ी पहनी है. साड़ी पर एम्बेलिश्ड डिटेलिंग और ऑफ-शोल्डर ब्लाउज उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है. वहीं, कृष ने क्लासिक ब्लैक बंदगला सेट पहना हुआ है, जिसे उन्होंने काले जूतों के साथ पेयर किया है. उनका लुक काफी फॉर्मल और रॉयल नजर आ रहा है. 

कृष अग्रवाल ने जुलाई में किया था इदा अली का प्रपोज
बता दें कि जुलाई 2026 में कृष ने इदा को शादी के लिए प्रपोज किया था. उनके प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. तस्वीरों में कृष समंदर किनारे घुटनों के बल बैठकर इदा को प्रपोज करते नजर आए. अब फैंस इदा और कृष की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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क्या करती हैं इदा अली ?
अपने पिता इम्तियाज अली की तरह इदा अली ने भी फिल्ममेकिंग को ही अपना करियर चुना है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए कैमरे के पीछे अपनी अलग पहचान बनाई है. इदा अली बतौर निर्देशक 'थाई मसाज', 'माया' और 'लिफ्ट' जैसी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स का निर्देशन कर चुकी हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 23 Sep 2026 08:10 AM (IST)
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