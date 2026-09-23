लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे गोविंदा, को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार संग लिया बप्पा का आशीर्वाद
गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार भी नजर आईं. गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा गणेश चतुर्थी के मौके पर हाल ही में मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा नहीं, बल्कि उनकी फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार नजर आईं. दोनों ने साथ में बप्पा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान गोविंदा और कोमल रानी बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए.
गोविंदा ने लिया बप्पा का आशीर्वाद
गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिए. गोविंदा ने व्हाइट कुर्ता-पायजामा पहना था, वहीं कोमल रानी रेड और येलो कलर की साड़ी में नजर आईं. उन्होंने अपने लुक को हैवी ज्वैलरी के साथ कंप्लीट किया था.
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कुछ घंटे पहले पत्नी सुनीता आहूजा ने भी किए थे दर्शन
गोविंदा से पहले उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी लालबागचा राजा के दरबार में पहुंची थीं. उन्होंने बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. खास बात ये रही कि दोनों ने एक ही दिन और एक ही पंडाल में हाजिरी लगाई, लेकिन उनके पहुंचने का समय अलग-अलग था.
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बता दें कि पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर खबरें सुर्खियों में हैं. सुनीता ने मीडिया से बातचीत के दौरान गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के रिश्ते को लेकर कई बयान दिए थे. वहीं, एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देखने के बाद सुनीता ने गोविंदा पर तंज भी कसा था.
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संजय दत्त ने पत्नी संग किए बप्पा के दर्शन
वहीं, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान संजय दत्त ने बप्पा के सामने अपनी पत्नी मान्यता की मांग में सिंदूर भरा. इसके बाद दोनों ने साथ में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया.
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इस दौरान मान्यता पिंक कलर के सूट में नजर आईं, जबकि संजय दत्त ऑरेंज कलर के कुर्ते में दिखाई दिए.
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