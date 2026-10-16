Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान खान के भारत छोड़ने की मांग के बीच गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने किया पहला पोस्ट, एक्टर पर लुटाया प्यार

इमरान खान के भारत छोड़ने की मांग के बीच गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन ने किया पहला पोस्ट, एक्टर पर लुटाया प्यार

एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस द्वारा भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है. इन सब के बीच अब उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उनका सपोर्ट किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान 10 अक्टूबर को मुंबई में CEC विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान भी उनके साथ मौजूद थीं. हालांकि, प्रदर्शन के बाद मुंबई स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है.

इमरान के पास अमेरिका की नागरिकता है. इन सब के बीच अब लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

लेखा वॉशिंगटन ने किया पहला पोस्ट
शुक्रवार को लेखा वॉशिंगटन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह और इमरान खान प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस वैन के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ लेखा ने कई दिल वाले इमोजी शेयर करते हुए सिर्फ 'जस्ट' लिखा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lekha Washington (@lekhawashington)

वहीं, जैन मैरी खान ने भी तीनों की एक-दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर शेयर की. उन्होंने लेखा की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'तुम प्यार हो', साथ ही लाल दिल वाले इमोजी भी बनाए.

बता दें, 10 अक्टूबर को लेखा वॉशिंगटन और इमरान खान कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था. ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था. रिहा होने के बाद लेखा ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर किए थे.

इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस
 वहीं, 15 अक्टूबर को 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि FRRO ने कार्रवाई करते हुए इमरान खान को नोटिस दिया है. अधिकारी के मुताबिक, इमरान OCI कार्ड पर भारत में रह रहे हैं और मुंबई के खार इलाके में रहते हैं.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कई रिजेक्शन झेले, डेब्यू फिल्म में 24 साल बड़ा था हीरो, फिर ऐसे 'ड्रीम गर्ल' बनीं हेमा मालिनी
रिजेक्शन झेले, डेब्यू फिल्म में 24 साल बड़ा था हीरो, कहानी 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी की
बॉलीवुड
Friday Theater Release: 'नई नवेली' से 'प्रहार' तक, फ्राइडे को थिएटर में हुई 6 नई फिल्मों की एंट्री, दहशहरे वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
'नई नवेली' से 'प्रहार' तक, फ्राइडे को थिएटर में हुई इन 6 नई फिल्मों की एंट्री
बॉलीवुड
देहरादून की सड़कों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस संग रोमांस करते दिखे अक्षय कुमार, वीडियो वायरल
देहरादून में बॉलीवुड एक्ट्रेस संग रोमांस करते दिखे अक्षय कुमार, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
जयदीप अहलावत ने पीयूष मिश्रा को लगाया गले, खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल से सामने आया वीडियो
जयदीप अहलावत ने पीयूष मिश्रा को लगाया गले, वायरल हुआ वीडियो
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
पंजाब
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
इंडिया
Lehra Do Tiranga March Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
आईपीएल 2026
युजवेन्द्र चहल को किसने 15वें फ्लोर से लटकाया? भारतीय क्रिकेटर ने खुद बताया
युजवेन्द्र चहल को किसने 15वें फ्लोर से लटकाया? भारतीय क्रिकेटर ने खुद बताया
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 12 नवंबर से फिर अपडेट होगी वोटर लिस्ट, 4 जनवरी को फाइनल सूची, जानें शेड्यूल
UP में 12 नवंबर से फिर अपडेट होगी वोटर लिस्ट, 4 जनवरी को फाइनल सूची
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
टेक्नोलॉजी
फ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या है कनेक्शन? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
फ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या है कनेक्शन? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget