बॉलीवुड एक्टर इमरान खान 10 अक्टूबर को मुंबई में CEC विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान भी उनके साथ मौजूद थीं. हालांकि, प्रदर्शन के बाद मुंबई स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है.

इमरान के पास अमेरिका की नागरिकता है. इन सब के बीच अब लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

लेखा वॉशिंगटन ने किया पहला पोस्ट

शुक्रवार को लेखा वॉशिंगटन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह और इमरान खान प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस वैन के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ लेखा ने कई दिल वाले इमोजी शेयर करते हुए सिर्फ 'जस्ट' लिखा.

View this post on Instagram A post shared by Lekha Washington (@lekhawashington)

वहीं, जैन मैरी खान ने भी तीनों की एक-दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर शेयर की. उन्होंने लेखा की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'तुम प्यार हो', साथ ही लाल दिल वाले इमोजी भी बनाए.

बता दें, 10 अक्टूबर को लेखा वॉशिंगटन और इमरान खान कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था. ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था. रिहा होने के बाद लेखा ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर किए थे.

इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस

वहीं, 15 अक्टूबर को 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि FRRO ने कार्रवाई करते हुए इमरान खान को नोटिस दिया है. अधिकारी के मुताबिक, इमरान OCI कार्ड पर भारत में रह रहे हैं और मुंबई के खार इलाके में रहते हैं.