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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदेहरादून की सड़कों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस संग रोमांस करते दिखे अक्षय कुमार, वीडियो वायरल

देहरादून की सड़कों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस संग रोमांस करते दिखे अक्षय कुमार, वीडियो वायरल

अक्षय कुमार और राशि खन्ना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दोनों देहरादून की सड़कों पर एक गाना शूट करते नजर आ रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो देहरादून की सड़कों पर फिल्म की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके साथ एक्ट्रेस राशि खन्ना भी दिखाई दीं.

देहरादून की सड़को पर अक्षय कुमार और राशि खन्ना ने किया शूट
वायरल वीडियो में अक्षय कुमार और राशि खन्ना एक-दूसरे का हाथ थामे देहरादून की सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं. इस दौरान अक्षय कुमार फॉर्मल लुक में दिखाई दिए, जबकि राशि खन्ना स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. वीडियो में अक्षय के हाथों में कई कैरी बैग्स भी दिख रहे हैं. दोनों साथ चलते हुए आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. ये शूट फिल्म के किसी गाने का बताया जा रहा है.

 
 
 
 
 
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वहीं, उन्हें देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ भी जमा नजर आई. वीडियो सामने आने के बाद फैंस का ध्यान इस जोड़ी पर जा रहा है.

विद्या बालन भी फिल्म में आएंगी नजर
बता दें, मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अनीस बज्मी की इस फिल्म में अक्षय कुमार और राशि खन्ना के साथ विद्या बालन भी नजर आएंगी. हालांकि, फिल्म का टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि ये गाना फिल्म का एक खास हिस्सा होगा और इसे बड़े स्तर पर शूट करने की तैयारी है. फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अक्षय कुमार 12 अक्टूबर को यूके से लौटे और इसके दो दिन बाद ही देहरादून के लिए पहुंचे हैं. 

इस अनटाइटल फिल्म के जरिए अक्षय कुमार, विद्या बालन और अनीस बज्मी एक बार फिर साथ आए हैं. इससे पहले तीनों ने साल 2011 में आई कॉमेडी फिल्म 'थैंक यू' में साथ काम किया था . 

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म
इसके अलावा अक्षय कुमार पॉपुलर फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'गोलमाल 5' में भी नजर आएंगे. एक्टर फिल्म 'समुक' में भी दिखाई देंगे. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
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