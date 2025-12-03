इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने इस पूरे सालों में हुई सर्च और चर्चाओं के आधार पर 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की अपनी लिस्ट जारी कर दी है. ये लिस्ट हैरान कर देने वाली है, दरअसल दो नए सितारे शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत और रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार्स को पछाड़कर सबके चहेते बन गए हैं. इसी के साथ चलिए जानते हैं आईएमडीबी की लिस्ट में साल 2025 के सबसे पॉपुलर्स स्टार्स कौन हैं?

आईएमडीबी 2025 के सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारे

मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इस फिल्म ने डेब्यूटेंट अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातोंरात स्टार बना दिया था. इतना ही नहीं ये दोनों नए चेहरे पॉपुलैरिटी के मामले में इस साल कई बड़े सुपरस्टार पर भारी पड़े हैं. बता दें कि आईएमडीबी की लिस्ट में अहान को 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट में पहली पोजिशन मिली है. उनके बाद उनकी को-स्टार अनीत पड्डा दूसरे नंबर पर हैं.

View this post on Instagram A post shared by IMDb India (@imdb_in)

टॉप 10 में और किसे मिली क्या पोजिशन

दोनों के बाद सुपरस्टार आमिर खान लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उनकी इस साल आई फिल्म "सितारे ज़मीन पर" खूब पसंद की गई छी. लिस्ट चौथे नंबर पर ईशान खट्टर हैं. उनकी होमबाउंड की काफी तारीफ ही थी. वहीं लक्ष्य ने पांचवीं पोजिशन हासिल की हैं उनकी वेब सीरीज़ "द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" काफी सफल रही थी. 6ठे नंबर पर थामा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हैं जबकी कल्याणी प्रियदर्शन ने सातवीं पोजिशन हासिल की है. उनकी मलयालम ब्लॉकबस्टर "लोका चैप्टर वन" ने दर्शकों का खूब दिल जीता था. 8वें नंबर पर तृप्ति डिमरी और 9वें नंबर पर रुक्मिणी वसंत हैं. वहीं लिस्ट में 10वीं पोजिशन कंटारा चैप्टर वन" के सितारे ऋषभ शेट्टी को मिली है. हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान और सलमान खान को कोई जगह नहीं मिली है.

अहान और अनीत ने इस सम्मान पर दिया रिएक्शन

यह लिस्ट इस साल दुनिया भर में IMDb साइट पर 250 मिलियन से ज़्यादा विज़िटर्स के पेज विज़िट के आधार पर तैयार की गई है. 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन एक्टर बनने पर अहान पांडे ने कहा, “यह मेरे लिए बहुत विनम्र करने वाला है. अपनी पहली फ़िल्म के साथ IMDb मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार्स ऑफ़ 2025 की लिस्ट में नंबर 1 पर आना किसी सपने के सच होने और पाउलो कोएल्हो के पूरे होने जैसा है. लेकिन सच में, अगर कुछ है, तो यह पहचान मुझे अपने काम के लिए अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में थोड़ा और जागरूक बनाती है, और साथ ही, यह मुझे आने वाले समय के लिए एक्साइटेड भीकरती है.”





वहीं अहान की को-स्टार अनीत ने कहा, “IMDb पर 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स में से एक के तौर पर पहचान मिलना अभी भी थोड़ा अजीब लगता है. सैयारा ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदल दिया है जिसे मैं अभी समझना शुरू कर रही हूं. और यह जानना कि अलग-अलग देशों और भाषाओं के लोग मेरे काम से जुड़े हैं, मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है जितना मैं बता नहीं सकती. मैं उन सभी की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्हें वाणी में कुछ ऐसा मिला जिसे मैं पसंद कर सकती हूं. आपके प्यार ने मेरे लिए यह पल मुमकिन बनाया है.”



