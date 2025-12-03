हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Popular Indian Stars 2025: शाहरुख या सलमान नहीं, ये दो नए चेहरे बने देश के सबसे पॉपुलर स्टार्स, हैरान कर देगी IMDB की लिस्ट

Most Popular Indian Stars 2025: शाहरुख या सलमान नहीं, ये दो नए चेहरे बने देश के सबसे पॉपुलर स्टार्स, हैरान कर देगी IMDB की लिस्ट

Most Popular Indian Stars 2025: आईएमडीबी की साल 2025 की सबसे पॉपुलर स्र्टार्स की लिस्ट में दो नए चेहरों ने दिग्गजों को मात दे दी है. इनके नाम जनकर हैरान रह जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 02:01 PM (IST)
इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने इस पूरे सालों में हुई सर्च और चर्चाओं के आधार पर 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की अपनी लिस्ट जारी कर दी है. ये लिस्ट हैरान कर देने वाली है, दरअसल दो नए सितारे शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत और रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार्स को पछाड़कर सबके चहेते बन गए हैं. इसी के साथ चलिए जानते हैं आईएमडीबी की लिस्ट में साल 2025 के सबसे पॉपुलर्स स्टार्स कौन हैं?

आईएमडीबी 2025 के सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारे
 मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इस फिल्म ने डेब्यूटेंट अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातोंरात स्टार बना दिया था. इतना ही नहीं ये दोनों नए चेहरे पॉपुलैरिटी के मामले में इस साल कई बड़े सुपरस्टार पर भारी पड़े हैं. बता दें कि आईएमडीबी की लिस्ट में अहान को 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट में पहली पोजिशन मिली है.  उनके बाद उनकी को-स्टार अनीत पड्डा दूसरे नंबर पर हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IMDb India (@imdb_in)

टॉप 10 में और किसे मिली क्या पोजिशन
दोनों के बाद सुपरस्टार आमिर खान लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उनकी इस साल आई फिल्म "सितारे ज़मीन पर" खूब पसंद की गई छी. लिस्ट चौथे नंबर पर ईशान खट्टर हैं. उनकी होमबाउंड की काफी तारीफ ही थी. वहीं लक्ष्य ने पांचवीं पोजिशन हासिल की हैं उनकी वेब सीरीज़ "द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" काफी सफल रही थी. 6ठे नंबर पर थामा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हैं जबकी कल्याणी प्रियदर्शन ने सातवीं पोजिशन हासिल की है. उनकी मलयालम ब्लॉकबस्टर "लोका चैप्टर वन" ने दर्शकों का खूब दिल जीता था. 8वें नंबर पर तृप्ति डिमरी और 9वें नंबर पर  रुक्मिणी वसंत हैं. वहीं लिस्ट में 10वीं पोजिशन कंटारा चैप्टर वन" के सितारे ऋषभ शेट्टी को मिली है.  हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान और सलमान खान को कोई जगह नहीं मिली है. 

अहान और अनीत ने इस सम्मान पर दिया रिएक्शन
यह लिस्ट इस साल दुनिया भर में IMDb साइट पर 250 मिलियन से ज़्यादा विज़िटर्स के पेज विज़िट के आधार पर तैयार की गई है. 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन एक्टर बनने पर अहान पांडे ने कहा, “यह मेरे लिए बहुत विनम्र करने वाला है. अपनी पहली फ़िल्म के साथ IMDb मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार्स ऑफ़ 2025 की लिस्ट में नंबर 1 पर आना किसी सपने के सच होने और पाउलो कोएल्हो के पूरे होने जैसा है. लेकिन सच में, अगर कुछ है, तो यह पहचान मुझे अपने काम के लिए अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में थोड़ा और जागरूक बनाती है, और साथ ही, यह मुझे आने वाले समय के लिए एक्साइटेड भीकरती है.”


Most Popular Indian Stars 2025: शाहरुख या सलमान नहीं, ये दो नए चेहरे बने देश के सबसे पॉपुलर स्टार्स, हैरान कर देगी IMDB की लिस्ट

वहीं अहान की को-स्टार अनीत ने कहा, “IMDb पर 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स में से एक के तौर पर पहचान मिलना अभी भी थोड़ा अजीब लगता है. सैयारा ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदल दिया है जिसे मैं अभी समझना शुरू कर रही हूं. और यह जानना कि अलग-अलग देशों और भाषाओं के लोग मेरे काम से जुड़े हैं, मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है जितना मैं बता नहीं सकती. मैं उन सभी की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्हें वाणी में कुछ ऐसा मिला जिसे मैं पसंद कर सकती हूं. आपके प्यार ने मेरे लिए यह पल मुमकिन बनाया है.”


Most Popular Indian Stars 2025: शाहरुख या सलमान नहीं, ये दो नए चेहरे बने देश के सबसे पॉपुलर स्टार्स, हैरान कर देगी IMDB की लिस्ट

Published at : 03 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Shah Rukh Khan Ahaan Panday SALMAN KHAN Saiyaara Aneet Padda IMDB Most Popular Indian Stars 2025
