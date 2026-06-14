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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: आमिर खान की पार्टी में छाईं एक्स-वाइफ किरण राव, बेटे आजाद ने भी लूटी महफिल, देखें फोटोज

Photos: आमिर खान की पार्टी में छाईं एक्स-वाइफ किरण राव, बेटे आजाद ने भी लूटी महफिल, देखें फोटोज

Kiran Rao With Son Azad: आमिर खान की पार्टी में उनकी एक्स-वाइफ किरण राव और बेटे आजाद राव खान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दोनों ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jun 2026 11:13 AM (IST)
Kiran Rao With Son Azad: आमिर खान की पार्टी में उनकी एक्स-वाइफ किरण राव और बेटे आजाद राव खान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दोनों ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.

आमिर खान की फिल्म 'लगान' 15 जून, 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर ने एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया, जहां आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव और बेटे आजाद ने महफिल लूट ली. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की पार्टी में किरण राव और उनके बेटे आजाद ने अपने कूल और अनोखे स्टाइल से सुर्खियां बटोरीं. दोनों की स्टाइलिश मौजूदगी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की पार्टी में किरण राव और उनके बेटे आजाद ने अपने कूल और अनोखे स्टाइल से सुर्खियां बटोरीं. दोनों की स्टाइलिश मौजूदगी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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किरण राव ने इस इवेंट में ट्रेडिशनल ब्लाउज की जगह एक स्टाइलिश ब्लैक ग्राफिक टी-शर्ट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक एंड वाइट चेक पैटर्न वाली साड़ी को बेहद खूबसूरती से ड्रेप किया था. साड़ी के बॉर्डर पर रेड और गोल्डन टच ने उनके पूरे लुक को और भी खास बना दिया.
किरण राव ने इस इवेंट में ट्रेडिशनल ब्लाउज की जगह एक स्टाइलिश ब्लैक ग्राफिक टी-शर्ट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक एंड वाइट चेक पैटर्न वाली साड़ी को बेहद खूबसूरती से ड्रेप किया था. साड़ी के बॉर्डर पर रेड और गोल्डन टच ने उनके पूरे लुक को और भी खास बना दिया.
Published at : 14 Jun 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Kiran Rao Azad

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