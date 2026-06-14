किरण राव ने इस इवेंट में ट्रेडिशनल ब्लाउज की जगह एक स्टाइलिश ब्लैक ग्राफिक टी-शर्ट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक एंड वाइट चेक पैटर्न वाली साड़ी को बेहद खूबसूरती से ड्रेप किया था. साड़ी के बॉर्डर पर रेड और गोल्डन टच ने उनके पूरे लुक को और भी खास बना दिया.