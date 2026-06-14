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Photos: आमिर खान की पार्टी में छाईं एक्स-वाइफ किरण राव, बेटे आजाद ने भी लूटी महफिल, देखें फोटोज
Kiran Rao With Son Azad: आमिर खान की पार्टी में उनकी एक्स-वाइफ किरण राव और बेटे आजाद राव खान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दोनों ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
आमिर खान की फिल्म 'लगान' 15 जून, 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर ने एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया, जहां आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव और बेटे आजाद ने महफिल लूट ली. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 11:13 AM (IST)
Tags :Aamir Khan Kiran Rao Azad
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