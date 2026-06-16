वसुंधरा ने छोड़ा पाखी का साथ, आर्यवर्धन के ऑफिस में हुई चरण की एंट्री

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर शोज के अपकमिंग एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं. कहीं रिश्तों का सच सामने आएगा तो कहीं कहानी नया मोड़ लेगी. कई किरदारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो दर्शकों को हैरान कर देगा. आइए जानते हैं टॉप 5 टीवी सीरियल्स के स्पॉइलर्स.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली के पॉपुलर टीवी शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में ईशानी और बंकू की शादी को लेकर बड़ा ड्रामा होने वाला है. अनुपमा अपना फैसला सुनाएगी कि वो ईशानी और बंकू को एक-दूसरे को समझने के लिए पूरे 1 साल का वक्त दे रही है. इस दौरान ईशानी को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा और बंकू को अलग रहकर अपनी पहचान बनानी होगी. इस फैसले से पाखी काफी बौखला जाएगी. वहीं, वसुंधरा अनुपमा के इस फैसले की तारीफ करेगी और पाखी का साथ छोड़ देगी.

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'वसुधा'

टीवी सीरियल 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. बिजनेस को लेकर समर और वसुधा के बीच तीखी बहस होने वाली है. वसुधा को अपने पैरों पर खड़ा और कामयाब होते देखकर समर पूरी तरह भड़क जाएगा. वो सीधे तौर पर वसुधा को बर्बाद करने की खुली धमकी देगा. शो में आगे वसुधा का बिल्कुल नया अवतार देखने को मिलेगा. वो अब एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट बिजनेसवुमन के रूप में नजर आएगी.

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'गंगा माई की बेटियां'

ज़ी टीवी के लोकप्रिय शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे. स्नेहा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिद्धू और दुर्गावती के खिलाफ सीधे युद्ध का बिगुल फूंक दिया है. बदले की इस नई आग से अब पूरे परिवार में भारी हड़कंप मच गया है. शो में तब ड्रामा शुरू होगा, जब सिद्धू बेहद खुशमिजाज अंदाज में स्नेहा से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्नेहा के कड़े तेवर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं. स्नेहा बिना किसी डर के सिद्धू के सामने साफ कर देगी कि वो इस घर में किसी प्यार या रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए आई है.

'तुम से तुम तक'

ज़ी टीवी के लोकप्रिय शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है. अनु के बार-बार कहने पर आखिरकार आर्यवर्धन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चरण (यश) को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लेगा. इस एक फैसले ने अब कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से कई राज खुलने वाले हैं. ऑफिस में चरण के पहले दिन आर्यवर्धन उसे मीरा से मिलवाएगा. अब चरण की सारी जिम्मेदारी मीरा की है. मीरा अब चरण का ऑफिस में जीना मुश्किल करने और उसके खिलाफ साज़िश रचने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'

सब टीवी के नंबर वन कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के अपकमिंग एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी के दर्शकों को हंसी के साथ-साथ एक नया सस्पेंस देखने को मिलने वाला है. बाघा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है. जेठालाल की डांट या दुकान के किसी काम के बिगड़ने के डर से बाघा सीधे जेठालाल को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता. ऐसे में वो अपनी इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए सीधा टप्पू को फोन लगाता है और उससे सीक्रेट मदद की गुहार लगाता है. बाघा की परेशानी सुनते ही टप्पू हमेशा की तरह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है. पूरी टप्पू सेना बाघा को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए एक नया और गुप्त एक्शन प्लान तैयार करती है.

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