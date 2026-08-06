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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं आ रहा हूं...' झारखंड के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे पीयूष मिश्रा, कहा- हरसंभव मदद करेंगे

'मैं आ रहा हूं...' झारखंड के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे पीयूष मिश्रा, कहा- हरसंभव मदद करेंगे

एक्टर, सिंगर और राइटर पीयूष मिश्रा ने झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई है. उन्होंने छात्रों का समर्थन किया है और कहा कि वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Aug 2026 12:22 PM (IST)
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मशहूर एक्टर, सिंगर और राइटर पीयूष मिश्रा ने झारखडं के राची में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आवाज  उठाई है. उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स को मदद का हरसंभव  भरोसा देते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा है कि वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी शामिल होंगे और उनसे बातचीत करेंगे.

पीयूष मिश्रा बोले- जो भी हमारी क्षमता है हम करेंगे...'

पीयूष मिश्रा ने वीडियो में कहा, 'मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और मैं आर्टिस्ट हूं. मैं बॉम्बे से बोल रहा हूं. बोलते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी है कि आपके इस आंदोलन मैं बॉम्बे से कोई नहीं है. शर्म आनी चाइए, मुझे शर्म नहीं आ रही है क्योंकि मैं आ रहा हूं आपके बीच बैठने के लिए, आपके सानिध्य में. मेरे आने से क्या होगा? पांच हल्की बात कर लेंगे, पांच गाने सुना दूंगा. बाकी जो भी मदद आपको चाहिए मेडिकल, फाइनेंशियल, खाना, गद्दे हमारी जितनी भी योगदान देने की क्षमता है मैं अपने और साथियों से भी बोल हा हूं, जितना योगदान देने की हमारी क्षमता है हम करेंगे.'

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स्टूडेंट्स से की ये खास अपील

आगे स्टूडेंट्स से पीयूष मिश्रा ने बेहद खास और विनम्र अपील की. उन्होंने कहा, 'आंदोलन बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा जिसमें बदतमीजी, बदमिजाजी नहीं होना चाहिए. इसमें गालियां नहीं होनी चाहिए जो कि नहीं है. इसमें अपशब्द नहीं होने चाहिए जो कि नहीं है. इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जो कि नहीं है. हम आपके साथ है. इंकलाब जिंदाबाद.' 

मैं आ रहा हूं...' झारखंड के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे पीयूष मिश्रा, कहा- हरसंभव मदद करेंगे

क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 

29 जुलाई से झारखंड के रांची में भरी तादाद में स्टूडेंट्स शांतिपूर्ण ढंग से जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) एग्जाम में पेपर लीक और धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस मामले में सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए.

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कौन हैं पियूष मिश्रा?

63 वर्षीय पीयूष मिश्रा एक जाना-माना नाम है. उनकी पहचान एक्टर के अलावा लेखक और गायक के रूप में भी है. उन्होंने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 'दिल से' से  की थी. ये फिल्म साल 1998 में आई थी. उन्होंने 'मकबूल', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'गुलाल', 'ब्लैक फ्राइडे' और 'रॉकस्टार' जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Piyush Mishra Jharkhand Student Protest
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