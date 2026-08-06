धांसू है 'आवारापन 2' का ट्रेलर है, 'शिवम पंडित' के किरदार में छा गए इमरान हाशमी

साल की मच अवेटेड बॉलीवुड सीक्वल फिल्मों में से एक इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. इस बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर 6 अगस्त, बुधवार को रिलीज कर दिया है. 'आवारापन 2' की पहली झलक ने ही फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.

जबरदस्त है ट्रेलर

'आवारापन 2' का ट्रेलर काफी शानदार है. विशेष फिल्म ने ट्रेलर रिलीज के साथ कैप्शन में लिखा है, " आपने उसका दर्द महसूस किया है. अब उसका गुस्सा महसूस कीजिए. शिवम पंडित का चैप्टर 2 शुरू हो रहा है आवारापन 2 - ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया है! दुनिया भर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को."

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कैसा है 'आवारापन 2' का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत बारिश के सीन से होती है जिसमें इमरान हाशमी गर्दन से रस्सी से लटके हुए नजर आत हैं. इसके बाद शबाना आजमी की काफी दमदार एंट्री होती है जो इमरान हाशमी को कहती हैं कितनी हसीन शक्ल है, मौत से मिलने का शौक है तुम्हे.इसके बाद इमरान हाशमी हंसते हुए कहते हैं, मौत, मेरा उससे पुराना रिश्ता है. एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है. बैकग्राउंड में गाना चलता हुआ सुनाई देता है तेरा -मेरा रिश्ता पुराना.ट्रेलर में काफी वॉयलेंस भी है. साथ ही दिशा पाटनी की झलक भी दिखाई गई है.आखिर में इमरान हाथ में गन लिए हुए कहते नजर आते हैं एक-एक करके मरोगे कि सब साथ में. इसके लास्त में फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म की गई है कि ये 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी.

ओवरऑल ट्रेलर काफी जबरदस्त है. इसे देखने के बाद फिल्म की रिलीज का इंतजार करना अब मुश्किल हो रहा है.

'आवारापन 2' स्टार कास्ट

'आवारापन 2' में इमरान हाशमी ने एक बार शिवम पंडित के किरदार में कमबैक किया है. फिल्म मेंदिशा पटानी, शबाना आज़मी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अनिरुद्ध रावल और अतुल कुमार ने भी अहम रोल प्ले किया है. आवारापन 2 का म्यूजिक कई कलाकारों द्वारा तैयार किया गया है, जिनमें मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक और अखिल सचदेवा शामिल हैं.

'आवारापन 2' के पोस्टपोन होने के फैल गए थे रूमर्स

बता दें कि 'आवारापन 2' के पोस्टपोन होने की अफवाहें फैल गई थी. वहीं विशेष फिल्म्स के इंस्टा पर किए गए लाइव सेशन के दौरान प्रोड्यूसर विशेष भट्ट और फिल्म के लीड एक्टर इमरान हाशमी ने इस रूमर्स को खारिज किया था.

लाइव सेशन के दौरान, विशेष भट्ट ने उन खबरों को गलत बताया. उन्होंने साफ़ किया कि प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज की तारीख में किसी बदलाव की अनाउंसमेंट कभी नहीं की थी और फ़िल्म हमेशा से ही इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होने वाली थी. इमरान हाशमी ने अपने खास अंदाज में इन खबरों को खारिज किया और साफ किया कि ऑनलाइन फैल रही बातों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने अटकलों को दरकिनार करते हुए कहा, "जो मन चाहे बोल देते हैं."

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'आवारापन 2' कब होगी रिलीज?

विशेष भट्ट द्वारा निर्मित, नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित और बिलाल सिद्दीकी द्वारा लिखी गई 'आवारापन 2' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो रही है. इस फिल्म का सनी देओल और प्रीति जिंटा की बंटवारा 1947 से क्लैश होगा.





'आवारापन 2' को कौन सा मिला है सर्टिफिकेट

बता दें कि 'आवारापन 2' को बुधवार को सीबीएफसी से मंजूरी मिल गई. फिल्म को सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिला है और फिल्म के कई सीन बदले गए हैं साथ ही कुछ सीन्स पर कैंची भी चली है. जिसके बाद फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट और 20 सेकंड हुआ है.

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