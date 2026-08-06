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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदोस्त विजय के बाद क्या पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे आर. माधवन? एक्टर ने कह दी ये बात

दोस्त विजय के बाद क्या पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे आर. माधवन? एक्टर ने कह दी ये बात

R Madhavan: एक्टर आर. माधवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जीडीएन' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म प्रमोशन के बीच उन्होंने थलापति विजय की तारीफ की और राजनीति में आने को लेकर भी अपनी राय रखी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 06 Aug 2026 11:48 AM (IST)
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साउथ और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आर. माधवन इन दिनों अपनी अपकमिंग तमिल फिल्म 'जीडीएन' को लेकर सुर्खियों में हैं. कृष्णकुमार रामकुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. माधवन इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच माधवन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने राजनीति में आने को लेकर भी अपनी राय खुलकर रखी.

मैं विजय को बहुत अच्छे से जानता हूं...
आर. माधवन ने हाल ही में बिहाइंडवुड्स टीवी को दिए एक इंटरव्यू में तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति पर खुलकर बात की. जब उनसे राज्य के राजनीतिक हालात पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'बहुत कुछ अच्छा हो रहा है.' जब माधवन से पूछा गया कि वो इस बारे में कैसा महसूस करते हैं कि उनके दोस्त थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए. इसपर उन्होंने कहा, 'इससे ये भरोसा हुआ कि चीजें इतनी तेजी से बदल सकती हैं. मैं विजय को बहुत अच्छे से जानता हूं, बल्कि अब तो मुझे उन्हें CM विजय कहना चाहिए.' 

दोस्त विजय के बाद क्या पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे आर. माधवन? एक्टर ने कह दी ये बात

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पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे आर माधवन?
इंटरव्यू के दौरान आर माधवन से ये भी पूछा गया कि क्या वो आने वाले समय में राजनीति में आने का प्यान बना रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, 'मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. पॉलिटिक्स में आने के लिए लोगों की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझमें वो भावना है. मैं अपने तरीके से समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं. पॉलिटिक्स दोधारी तलवार है. मुझे पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ भी नहीं है.' 

दोस्त विजय के बाद क्या पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे आर. माधवन? एक्टर ने कह दी ये बात

ये हैं आर माधवन की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो माधवन पिछली बार रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में नजर आए थे. अब वो फिल्म 'जीडीएन' में नजर आएंगे. इसमें माधवन इंजीनियर जी.डी. नायडू की भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म में योगी बाबू, सत्यराज और प्रियमणि जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. ये 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ये फिल्म तमिल के साथ-साथ कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और हिंदी भाषा में भी वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. इसके अलावा माधवन के पास 'अधिरष्टसालि' और 'सर्कल' जैसी फिल्में भी हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 06 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
R. Madhavan Thalapathy Vijay
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