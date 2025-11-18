सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा खान ने 18 नवंबर को अपनी 61वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की. इस दौरान सलमान खान सहित पूरा परिवार इकट्ठा हुआ. सलीम और सलमा की वेडिंग एनिवर्सरी का जश्न उनके छोटे बेटे सोहेल खान के घर पर परिवार और करीबी सदस्यों की मौजूदगी में मनाया गया. इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

सलमान खान ने सेलिब्रेट की सलीम-सलमा की वेडिंग एनिवर्सरी

अपने पेरेंट्स सलीम खान और सलमा खान की वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए सलमान खान काफी डैशिंग अंदाज में पहुंचे थे. इस दौरान भाईजान ब्लैक टीशर्ट और जींस पहने हुए फुल स्वैग में नजर आए. उनकी गाड़ी से उतरते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.





ब्लैक आउटफिट में नजर आईं हेलन

सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलेन भी इस फंक्शन में शामिल हुईं. एवरग्रीन आइकन इस दौरान ब्लैक कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में शानदार अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पैप्स के लिए तस्वीरें भी क्लिक कराईं.





अलवीरा-अतुल अग्निहोत्री भी पहुंचे

सलीम खान की बेटी और सलान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री भी अपने पति और फिल्म निर्माता अतुल अग्निहोत्री और बेटी अलीजेह अग्निहोत्री के साथ अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी के जश्न में पहुंचीं थीं. इस दौरान अलवीरा ऑफ व्हाइट को-ऑर्ड सेट में काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं अतुल अग्निहोत्री चेक शर्ट के साथ पैंट में डैशिंग दिख रहे थे.





वहीं इस दौरान अलिजेह अग्निहोत्री ब्लैक आउटफिट में काफी स्टाइलिश लग रही थीं.





फंक्शन में सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा भी काफी स्टनिंग अदाज में स्पॉट हुए. आयुष ऑल ब्लैक लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने पैप्स के लिए तस्वीरें भी क्लिक कराई.





खान परिवार के करीबी अभिनेता वत्सल सेठ और इशिता दत्ता भी गेस्ट में शामिल थे. ये जोड़ा भी ब्लैक आउटफिट में स्टाइलिश अंदाज में नजर आया.





ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा भी फंक्शन में पहुंचे थे. हालांकि इस दौरान कपल ने पैप्स के लिए कोई पोज नहीं दिए और जल्दी में वेन्यू के अंदर चले गए.





सलमान के बॉडीगार्ड शेरा और उनके बेटे अबीर सिंह भी फंक्शन में मौजूद रहे थे.



