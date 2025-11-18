हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

Salim Khan-Salma Khan 61st wedding anniversary: सलमान खान ने बीती रात अपने पेरेंट्स सलीम खान और सलमा खान की 61वीं शादी की सालगिरह का जश्न मनाया. इस दौरान फंक्शन में कई सेलेब्स ने शिरकत की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा खान ने 18 नवंबर को अपनी 61वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की. इस दौरान  सलमान खान सहित पूरा परिवार इकट्ठा हुआ. सलीम और सलमा की वेडिंग एनिवर्सरी का जश्न उनके छोटे बेटे सोहेल खान के घर पर परिवार और करीबी सदस्यों की मौजूदगी में मनाया गया. इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

सलमान खान ने सेलिब्रेट की सलीम-सलमा की वेडिंग एनिवर्सरी 
अपने पेरेंट्स सलीम खान और सलमा खान की वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए सलमान खान काफी डैशिंग अंदाज में पहुंचे थे. इस दौरान भाईजान ब्लैक टीशर्ट और जींस पहने हुए फुल स्वैग में नजर आए. उनकी गाड़ी से उतरते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

ब्लैक आउटफिट में नजर आईं हेलन
सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलेन भी इस फंक्शन में शामिल हुईं. एवरग्रीन आइकन इस दौरान ब्लैक कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में शानदार अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पैप्स के लिए तस्वीरें भी क्लिक कराईं. 


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

अलवीरा-अतुल अग्निहोत्री भी पहुंचे
सलीम खान की बेटी और सलान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री भी अपने पति और  फिल्म निर्माता अतुल अग्निहोत्री और बेटी अलीजेह अग्निहोत्री के साथ अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी के जश्न में पहुंचीं थीं. इस दौरान अलवीरा ऑफ व्हाइट को-ऑर्ड सेट में काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं अतुल अग्निहोत्री चेक शर्ट के साथ पैंट में डैशिंग दिख रहे थे. 


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

वहीं इस दौरान अलिजेह अग्निहोत्री ब्लैक आउटफिट में काफी स्टाइलिश लग रही थीं. 


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

फंक्शन में सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा भी काफी स्टनिंग अदाज में स्पॉट हुए. आयुष ऑल ब्लैक लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे.  उन्होंने पैप्स के लिए तस्वीरें भी क्लिक कराई. 


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

खान परिवार के  करीबी अभिनेता वत्सल सेठ और इशिता दत्ता भी गेस्ट में शामिल थे. ये जोड़ा भी ब्लैक आउटफिट में स्टाइलिश अंदाज में नजर आया.


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

 ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा भी फंक्शन में पहुंचे थे. हालांकि इस दौरान कपल ने पैप्स के लिए कोई पोज नहीं दिए और जल्दी में वेन्यू के अंदर चले गए. 


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

 सलमान के बॉडीगार्ड शेरा और उनके बेटे अबीर सिंह भी फंक्शन में मौजूद रहे थे. 


सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें

 

Published at : 18 Nov 2025 08:22 AM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Salim Khan Helen SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
शिक्षा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget